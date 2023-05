Grüne Wien/Kraus, Pühringer: 25 Jahre Friday Nightskating

Saisonstart am 19.5. um 21:00 Uhr am Heldenplatz mit Nationalratsabgeordneten und Umweltsprecher Lukas Hammer

Wien (OTS) - Morgen, am 19. Mai, startet die neue Friday Nightskating-Saison: „Seit mittlerweile 25 Jahren rollen wir jeden Freitag durchs nächtliche Wien und setzen uns für eine skater-, fahrrad- und klimafreundliche Stadt ein! Wo sonst Tag für Tag Tausende Autos vor sich hin stauen, zeigen wir mit Friday Nightskating, dass Mobilität auch ohne Abgase und Lärm funktioniert“, sagen Judith Pühringer und Peter Kraus, Parteivorsitzende der Wiener Grünen, und weiter: „Ganz besonders freuen wir uns, dass Lukas Hammer, unser Grüner Nationalrat auf Rollen, beim diesjährigen Auftakt mitfährt!“

Der Radverkehr in Wien hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Doch nach wie vor sind zahlreiche Radwege unzusammenhängend, zerstückelt und enden willkürlich an Bezirksgrenzen oder einfach im Nirvana. Viele großspurige Ankündigungen der SPÖ haben sich als Greenwashing erwiesen: Die Lücke zu den eigenen Versprechen beträgt schon 100 Kilometer. „Wien braucht endlich ein dichtes Netz durchgängiger Radwege! Auch dafür demonstrieren wir bei Friday Nightskating“, sagt Peter Kraus.

Seit mittlerweile 25 Jahren ist Friday Nightskating Treffpunkt für Wiens Inlineskater:innen- und Radler:innen-Community. Die Ausfahrten ziehen Woche für Woche zwischen 1.500 und 3.000 Skater:innen und Radfahrer:innen in den Bann. Zum Auftakt geht es traditionell vom Heldenplatz nach Schönbrunn und retour. Jährlicher Höhepunkt ist die Ausfahrt auf die Autobahn A22, die auch heuer wieder Anfang September am Plan steht. Tausende Skater- und Radler:innen werden auch bei der längsten Ausfahrt in die Seestadt am 30.6. erwartet. „Friday Nightskating vereint Lebensgefühl, Sport und Politik auf außergewöhnliche Weise. Gemeinsam entdecken wir Wien neu“, so Pühringer und Kraus abschließend.

Mehr Informationen und alle Termine unter wien.gruene.at/skater

