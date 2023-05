Lotto: Doppeljackpot – am Sonntag geht es um 2,2 Millionen Euro

2 Joker zu je rund 93.500 Euro in der Steiermark

Wien (OTS) - Aus dem Lotto Jackpot ist am Mittwochabend ein Doppeljackpot geworden, da es neuerlich niemandem gelungen ist, die „sechs Richtigen“ zu tippen. Damit werden am Sonntag rund 2,2 Millionen Euro im Sechser-Gewinntopf liegen.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl waren drei Spielteilnehmer:innen erfolgreich. Zwei von ihnen kommen aus Kärnten, einer aus dem Burgenland, und jeder der drei erhält rund 34.400 Euro. Ein in Kärnten erzielter Gewinn kam mit dem System 0/08 zustande, was systembedingt noch zusätzliche Fünfer, Vierer und Dreier ergab und den Gesamtgewinn auf rund 40.500 Euro erhöhte. Der zweite Kärntner Gewinn entsprang einem Quicktipp, jener aus dem Burgenland war auf einem Normalschein angekreuzt.

LottoPlus

Wie schon beim Hauptspiel Lotto gab es auch beim Zusatzspiel LottoPlus keinen Sechser. Dies wiederum freute die 42 Gewinner:innen eines Fünfers, auf die die Gewinnsumme aufgeteilt wurde und die daher jeweils rund 7.300 Euro erhielten. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde warten etwa 200.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es am Mittwoch, wie auch schon am Sonntag zuvor, zwei Wettscheine mit der richtigen Joker Zahl, und auf beiden war auch das „Ja“ angekreuzt. Beide wurden in der Steiermark gespielt und brachten einen Gewinn von jeweils rund 93.500 Euro.

Die Ziehung am Sonntag moderiert Thomas May.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 17. Mai 2023

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.420.102,00 – 2,2 Mio warten 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 34.370,40 55 Fünfer zu je EUR 2.045,10 212 Vierer+ZZ zu je EUR 159,10 3.783 Vierer zu je EUR 49,50 5.401 Dreier+ZZ zu je EUR 15,60 65.545 Dreier zu je EUR 5,10 183.758 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 3 8 9 38 41 44 Zusatzzahl 32

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 17. Mai 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 42 Fünfer zu je EUR 7.272,40 2.264 Vierer zu je EUR 22,80 39.921 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 2 7 9 34 39 41

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 17. Mai 2023

2 Joker zu je EUR 93.467,30 4 mal EUR 8.800,00 100 mal EUR 880,00 893 mal EUR 88,00 9.577 mal EUR 8,00 93.363 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 2 5 6 2 1 7

