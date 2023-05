„Wie unser Essen den Planeten zerstört“: „dokFilm“ am 21. Mai zum ORF/MUTTER ERDE-Schwerpunkt „Klima und Ernährung“

Um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Im Dokumentarfilm „Wie unser Essen den Planeten zerstört“ – zu sehen im Rahmen des ORF/MUTTER ERDE-Schwerpunkts zum Thema „Klima und Ernährung“ im „dokFilm“ am Sonntag, dem 21. Mai 2023, um 23.05 Uhr im ORF 2 – begeben sich die Regisseure Otto und Ludo Brockway auf eine filmische Reise um die Welt, die erschreckende Erkenntnisse zu Tage bringt bzw. bekannte Wahrheiten bestätigt. Die Erde steht vor dem ökologischen Kollaps: Schockierendes Undercover-Filmmaterial, eindringliche Berichte indigener Völker aus erster Hand sowie bekannter Persönlichkeiten wie Sir Richard Branson, Tony Robbins oder führender Wissenschafter/innen ermöglichen neue Sichtweisen auf Lebensmittel sowie deren Bedeutung für die Zukunft unseres Planeten.

Als Erzählerin fungiert in der Original-Version Kate Winslet, in der deutschen Fassung die österreichische Schauspielerin Verena Altenberger.

Mehr zum Inhalt des Films:

Zerstört unser Essverhalten tatsächlich in absehbarer Zeit unsere Existenzgrundlage, den Planeten Erde? Wie hoch sind die wahren Kosten von Lebensmitteln und wer zahlt den Preis dafür? Der Film von Otto und Ludo Brockway bietet eine einfache, aber wirkungsvolle Botschaft:

indem er harte Wahrheiten aufdeckt und das dringendste Problem unserer Generation anspricht – den ökologischen Kollaps.

„Wie unser Essen den Planeten zerstört“ thematisiert, wie wir die natürlichen Ökosysteme unseres Planeten zerstören und was wir tun müssen, um den destruktiven Prozess zu stoppen. Die Dokumentation – eine filmische Reise an verschiedene Orte der Welt – zeigt vor allem die Verbindung zwischen der Lebensmittelindustrie, inklusiver Tierhaltung, Fischerei und Landwirtschaft sowie fossilen Energiequellen und der Klimakrise. Er befasst sich mit dem Problem der nicht nachhaltigen Fleischproduktion und zeigt die Folgen wie die Abholzung der Wälder, zunehmende Luft- und Wasserverschmutzung sowie die damit verbundene Zerstörung natürlicher Ökosysteme.

