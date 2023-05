Mitglieder stellen Wirtschaftskammer gutes Zeugnis aus

Direktor Ribing präsentierte Ergebnisse der Mitgliederbefragung sowie anstehenden Projekte der Wirtschaftskammer Burgenland.

Eisenstadt (OTS) - Top-Werte bei Kundenzufriedenheit, Mitgliedernutzen und Servicequalität. In der jüngst durchgeführten Befragung stellen die Mitgliedsbetriebe der Wirtschaftskammer Burgenland wieder ein gutes Zeugnis aus. „Unsere Unternehmen bescheinigen uns, dass wir der mit Abstand wirkungsvollste Vertreter der heimischen Wirtschaft sind“, erklärt Wirtschaftskammerdirektor Rainer Ribing. Besonders bei den Fragen nach der Zufriedenheit mit der Interessenvertretung, den Service- und Beratungsleistungen, der Glaubwürdigkeit sowie bei der Freundlichkeit erhält die Wirtschaftskammer Burgenland – bewertet nach dem Schulnotensystem - eine hervorragende Zwei. Für den Wirtschaftskammerdirektor die Folge konsequenter Arbeit: „Speziell in schwierigen Zeiten wissen die Unternehmerinnen und Unternehmer, auf wen sie sich verlassen können, besonders mit unseren Informations- und Bildungsangeboten können wir punkten. Die guten Ergebnisse freuen uns, wir verstehen sie gleichzeitig als Auftrag unsere Arbeit weiterhin konsequent fortzusetzten. Wo wir uns noch verbessern können, werden wir das tun!“

Investition in die Zukunft

Um dieses hohe Niveau zu halten, müsse man auch die notwendigen Zukunftsinvestitionen vornehmen. Und speziell diese Investitionen würden aktuell bei den Kammer- und WIFI-Standorten in Eisenstadt und Oberwart anstehen. So soll in Eisenstadt ein modernes Parkdeck samt Photovoltaikanlage und E-Ladestationen realisiert werden, Schulungsanlagen für WIFI-Kursteilnehmer inklusive. Direktor Ribing: „Mit über 8.000 Kursteilnehmern im Jahr entwickelt sich unser WIFI hervorragend, umso mehr müssen wir jetzt auch mit der Infrastruktur nachziehen. Dies auch um Parkdruck und Verkehrsbelastung für die Anrainer zu minimieren.“

Nach der heuer eröffneten neuen Regionalstelle im Bezirk Neusiedl am See sollen nun in Oberwart moderne und energieeffiziente Bildungs- sowie Büroräumlichkeiten geschaffen werden. „Wir sind gerade in der Planungsphase und wollen im Jänner 2025 auch am WIFI- und Regionalstellen-Standort in Oberwart ein Ausrufezeichen hinsichtlich Servicequalität und Mitgliedernutzen setzen“, erklärt Direktor Ribing.

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Burgenland

Kommunikation

05 90907-4511

kommunikation @ wkbgld.at