„3 Am Runden Tisch – ein konstruktives Streitgespräch“ zu „Teuerung – Sollen die Reichen mehr zahlen?“

Am 19. Mai um 22.35 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die Rekordinflation und anhaltend hohe Preise vergrößern die Schere zwischen Arm und Reich in Österreich. Die Bundesregierung möchte mit dem jüngst präsentierten Maßnahmenpaket gegen Kinderarmut die finanziell Schwächsten entlasten. Reichen die Rezepte der Politik, um nachhaltige finanzielle Erleichterungen zu gewährleisten? Brauchen wir eine gerechtere Umverteilung und mehr staatliche Eingriffe? Müssen die Reichen zur Kasse gebeten werden? Wer wird letztendlich für die Krise zahlen?

Darüber diskutieren am Freitag, dem 19. Mai 2023, um 22.35 Uhr in ORF 2 bei Patricia Pawlicki im konstruktiven Streitgespräch „3 Am Runden Tisch“ die Millionenerbin Marlene Engelhorn, die endlich Vermögens-und Erbschaftssteuer zahlen will, und der PR-Unternehmer Wolfgang Rosam, der völlig neue Konzepte fordert.

