Verleihung der Österreichischen Franchise-Awards

„Franchise Convention & Gala“ – Das Fest der Franchise-Freu(n)de

Brunn am Gebirge (OTS) - Jedes Jahr verleiht der Österreichische Franchise-Verband seine Awards für besondere Leistungen. Diese begehrten Auszeichnungen in fünf Kategorien wurden am 11. Mai im feierlichen Ambiente der Franchise-Gala in der niederösterreichischen Burg Perchtoldsdorf überreicht.

„Miteinander“ lautet das Zauberwort – und dieses Zusammenhalten spürt man innerhalb der heimischen Franchising-Community wohl nirgends euphorischer als bei der jährlichen „Franchise Convention & Gala“ des Österreichischen Franchise-Verbands (ÖFV).

Davon konnten sich am Donnerstag, 11. Mai 2023, die rund 300 Teilnehmer*innen bei der Convention und Gala im prächtigen Rahmen der Burg Perchtoldsdorf überzeugen. Nach einer inspirierenden Keynote, informativen Expertentalks und Workshops sowie spannenden Diskussionen untertags folgte am Abend das Highlight des Franchise-Events des Jahres: Die Verleihung der Franchise-Awards für die herausragendsten Franchise-Systeme bzw. -Partner*innen des Jahres in fünf Kategorien – quasi die Oscars der Franchise-Wirtschaft.

Die Preisträger*innen der Franchise-Awards 2023

FRANCHISE-SYSTEM 2023: Storebox

FRANCHISE-SYSTEM NEWCOMER 2023: UNIBox

FRANCHISE-PARTNER*IN 2023: SOLUTO – Martin Humer

FRANCHISE-PARTNER*IN NEWCOMER 2023: A1 – Ali Mianji

SOCIAL & GREEN AWARD: vomFASS

Event-Highlight der österreichischen Franchise-Wirtschaft

Die »Franchise-Convention & Gala« des Österreichischen Franchise-Verbandes ist das wichtigste und größte Event des Jahres der heimischen Franchise-Szene und bietet unzählige Möglichkeiten, um sich das gebündelte Schwarmwissen der Community sowie Inspirationen für sein Unternehmen bzw. Franchise-System zu holen.

