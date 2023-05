Aviso Medientermin #dif23: Das volle Programm!

Wien (OTS/SPW) - Im heurigen Jubiläumsjahr trumpft das Donauinselfest von 23. bis 25. Juni 2023 mit Top-Acts sowie dem bisher größten Rahmenprogramm auf und begeistert das Publikum wie immer bei freiem Eintritt. Wir freuen uns, Ihnen alle Details zum Line-up, dem Programm untertags und dem heurigen Charity-Partner zu präsentieren und laden Sie zum Pressegespräch ein! Untenstehend finden Sie die bisher auf unseren Social-Media-Kanälen veröffentlichten Acts.

Wann & Wo:

Donnerstag, 25. Mai 2023

Ab 9:45 Uhr erste Foto-Opportunity

10:00 Uhr Start des Pressegesprächs

CAPE 10, Alfred-Adler-Straße 1, 1100 Wien



Mit dabei sind:

Barbara Novak , Landesparteisekretärin der SPÖ Wien

, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien Matthias Friedrich , Geschäftsführer Pro Event Team für Wien GmbH

, Geschäftsführer Pro Event Team für Wien GmbH Kurt Wimmer , Vorsitzender des Vereins Wiener Kulturservice

, Vorsitzender des Vereins Wiener Kulturservice Siegfried Meryn, Vorstandsvorsitzender CAPE 10



Interview- und Fotomöglichkeiten sind vor Ort gegeben. Eine Akkreditierung ist unter presse@donauinselfest.at bis 24. Mai 2023, 10:00 Uhr erforderlich.

Anfahrt & Parkmöglichkeiten:

Straßenbahn Linie D: Station Alfred-Adler-Straße

Buslinie 69A: Station Alfred-Adler-Straße

U-Bahn Linie U1: Station Keplerplatz oder Hauptbahnhof

PKW: Goldbeck Parkhaus Ost 2, Maria-Lassnig-Straße 20; Kurzparkzone von Mo – Fr, 9.00 – 19.00 Uhr

Übersicht bisher veröffentlichtes Line-up Donauinselfest 2023

Bereits im Vorfeld des Pressetermins haben wir einzelne Acts des #dif23 auf unseren Social-Media-Kanälen bekanntgegeben. Eine Übersicht inkl. Auftrittszeit finden Sie hier:

Friedensbühne



Freitag, 23. Juni 2023

17.00 – 17.30 Uhr Third Love

17.50 – 18.20 Uhr Orange Skies

18.40 – 19.20 Uhr Lion Seasons

19.40 – 20.20 Uhr AF90

20.40 – 21.20 Uhr Lil Julez

21.45 – 23.00 Uhr Glazed Curtains

Samstag, 24. Juni 2023

16.20 - 16.40 Uhr Baby Cabrio & friends

17.00 - 17.20 Uhr Nike 101 & Mary 404

17.40 - 18.10 Uhr VX Valentine

18.30 - 19.10 Uhr Airblu & Markus Mathers & Bacardy52

19.40 - 20.20 Uhr 3310

20.30 - 23.00 Uhr "Drop Bass Not Bombs" DJ Set feat. Youphoria, Skabe, Replic, Martin Schlemmer

Sonntag, 25. Juni 2023

16.30 - 16.20 Uhr Büroklammer

16.40 - 17.00 Uhr Topsy Turvy

17.20 - 17.50 Uhr Fridgebitch and the Drain Society

18.20 - 19.00 Uhr CURB

19.30 - 20.10 Uhr The Rumperts

20.40 - 21.20 Uhr Mudfight

21.50 - 23.00 Uhr Missstand



W24 Wiener Heldinnen und Liedkunst Bühne



Freitag, 23. Juni 2023

17.00 - 18.30 Uhr Lisa Schmid

19.00 - 22.00 Uhr Djane Mel Merio

Samstag, 24. Juni 2023

14.00 - 15.00 Uhr Djane Mel Merio

15.00 - 16.00 Uhr PANEL Wiener Heldinnen

16.00 - 17.00 Uhr Frauen CHOR

17.00 - 18.00 Uhr KATIE LE FOLLE

18.00 - 19.00 Uhr Lizz Görgl

19.30 - 21.00 Uhr WIENER BLOND

21.00 - 22.30 Uhr Djane Mel Merio

Sonntag, 25. Juni 2023

14.00 - 15.00 Uhr Fuchsberger/Teufel Duo

15.15 - 16.15 Uhr "Allgsang" offenes Singen mit Birgit Denk

16.30 - 18.00 Uhr Agnes Palmisano Trio

18.30 - 20.00 Uhr Martin Spengler und die falschen Wienerinnen

20.30 - 22.00 Uhr Birgit Denk Trio

22.00 - 23.00 Uhr Djane Mel Merio

Clubkultur Bühne powered by DECK



Freitag, 23. Juni 2023

13.00 - 15.00 Uhr JOANiSH

15.00 - 17.00 Uhr Vibechen

17.00 - 19.00 Uhr Martin Freudentanz

19.00 - 21.00 Uhr Rumi van Baires

21.00 - 23.00 Uhr E Royal



Samstag, 24. Juni 2023

13.00 - 15.00 Uhr Sabina

15.00 - 17.00 Uhr Meet Franca

17.00 - 19.00 Uhr Lenia (Gassen aus Zucker)

19.00 - 21.00 Uhr Crazy Sonic

21.00 - 23.00 Uhr Flo Real

Sonntag, 25. Juni 2023

12.00 - 14.00 Uhr floer

14.00 - 16.00 Uhr KOR1N

16.00 - 18.00 Uhr TJ Hicks

18.00 - 20.00 Uhr Joyce Muniz

GPF Bühne



Freitag, 23. Juni 2023

16.45 - 17.45 Uhr Divided

18.00 - 19.00 Uhr Lukas Anton

19.15 - 20.15 Uhr Michael Pobisch

20.30 - 22.00 Uhr Turning Back

22.15 - 23.00 Uhr Pearl Rock

Samstag, 24. Juni 2023

13.00 - 14.00 Uhr Machatschek

14.15 - 15.15 Uhr 8er Eisen

15.30 - 16.30 Uhr Spritzweinmafia

16.45 - 17.45 Uhr Tommi Lee

18.00 - 19.00 Uhr In Memoriam

19.15 - 20.15 Uhr Glen Ample

20.30 - 22.00 Uhr Austrobockerl & Band

22.00 - 23.00 Uhr Sam Brisbe & Band



Sonntag, 25. Juni 2023

10.00 - 12.30 Uhr Post Musik

13.00 - 14.15 Uhr Freddy Brix & Norbert Nairz

14.30 - 15.45 Uhr Bluespumpn

16.00 - 17.15 Uhr Wiens No. 1

17.30 - 20.00 Uhr Jörg Danielsen



FSG-GÖD/ARBÖ Radio Bühne



Freitag, 23. Juni 2023

15.30 - 16.30 Uhr Ostermann

17.00 - 18.30 Uhr The Untouchables

19.00 - 21.00 Uhr Dennis Jale & Niddl & Andy Lee Lang - The Rockin' Three

21.30 - 23.30 Uhr Viennese Ladies

Samstag, 24. Juni 2023

15.00 - 16.00 Uhr Mella Casata

16.30 - 17.30 Uhr PLUS

18.00 - 19.30 Uhr R.ock I.n P.eace ... In memoriam of the Superstars

20.00 - 21.30 Uhr Alexander Eder & Band

22.00 - 23.30 Uhr The Blues Bros. Corporation

Sonntag, 25. Juni 2023

14.00 - 15.30 Uhr Wiener Musikmittelschulen

16.00 - 17.00 Uhr Mira & Adam

17.30 - 18.30 Uhr Mini & Claus

19.00 - 20.30 Uhr Thorsteinn Einarsson

21.00 - 22.30 Uhr Soul let us groove



Younion-fsg Bühne powered by BAWAG-VÖS



Freitag, 23. Juni 2023

16.00 - 17.15 Uhr JD LINDON

17.30 - 18.45 Uhr Hörm Wayne

19.00 - 20.15 Uhr Matho

20.30 - 21.45 Uhr RAMON

22.00 - 23.30 Uhr DJ Boozeman

Samstag, 24. Juni 2023

14.30 - 15.45 Uhr Constantin Luger & die Kaisermelange

16.00 - 17.15 Uhr The Phantoms

17.30 - 18.45 Uhr MbO

19.00 - 20.15 Uhr Still Shine

20.30 - 21.45 Uhr Jörg Danielsen's fabulous Vienna Blues Association

22.00 - 23.30 Uhr DJ Boozeman

Sonntag, 25. Juni 2023

13.30 - 14.45 Uhr Folterbauer-Ratz-Paniagua feat. Elvira Maria Kalev

15.00 - 16.15 Uhr Heanois & Penzing

16.30 - 17.45 Uhr Beislrocker

18.00 - 19.15 Uhr Meister Grössing & seine Homöopathen

19.30 - 21.30 Uhr Kraut & Ruam



Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 40 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und TikTok! #dif23 #momentewiediese

Bildmaterial finden Sie unter https://www.flickr.com/photos/donauinselfest/albums

Rückfragen & Kontakt:

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit

Nicole Ustupska & Nele Renzenbrink

Tel.: +43 1 59932-22/26

presse @ donauinselfest.at