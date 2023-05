Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 19.5.: A1 Telekom-Chef Thomas Arnoldner im Interview

Wien (OTS) - „Solides Geschäft und Personalrochade“ lautet der Titel des Interviews, das Ellen Lemberger mit A1 Telekom-Chef Thomas Arnoldner führt – in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 19. Mai um 9.42 Uhr in Ö1.

Die teilstaatliche, börsennotierte Telekom Austria steht finanziell auf soliden Beinen. Im Vorjahr hat der Konzern mehr als fünf Milliarden Euro Umsatz gemacht. Auch der Gewinn steigt. Daher investiert die Telekom Austria rund eine Milliarde Euro in den weiteren Ausbau des Glasfasernetzes sowie des Mobilfunknetzes 5G. In die Schlagzeilen ist das Unternehmen jetzt vor allem mit einer Personal-Rochade gekommen. Vorstandschef Thomas Arnoldner tritt mit September in die zweite Reihe, sein Vize, der vom mexikanischen Mehrheitseigentümer America Movil eingesetzte Alejandro Plater, wird Chef. Ellen Lemberger spricht mit Thomas Arnoldner über diesen Personalwechsel, aber auch über die aktuellen Herausforderungen für die Telekom wie hohe Energiekosten und Cyber-Kriminalität.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Isabella Henke

(01) 87 878/18050

isabella.henke @ orf.at