Binnenschifffahrt im Fokus: Treffpunkt Donau auf der weltgrößten Logistikmesse

Wasserstraße im innovativen Zukunftsblick – viadonau und die österreichischen Donauhäfen liefern erfolgreiches Gastspiel der Donaulogistik auf der transport logistic in München

Wien (OTS) - Mit fachkompetentem Auftritt, konzentriertem Experten-Know-How und attraktiven Wasserstraßen-Schwerpunkten sorgten viadonau, die Häfen Linz, Krems, Wien, Ennshafen sowie WienCont gemeinsam mit Gastexpertinnen und -experten aus Wissenschaft und Wirtschaft von 9. bis 12. Mai für ein erfolgreiches Comeback der Donaulogistik an einem der wichtigsten internationalen Hotspots für Logistik, Mobilität, IT und Supply Chain Management.

Bei zwei ebenso gut besetzten wie besuchten Präsentations- und Diskussionsevents wagte man auf der Weltleitmesse für Transport und Logistik gemeinsam den Blick in die Zukunft der Donau. Die Top-Themen: Wasserstoff auf der Wasserstraße und die verbesserte Verknüpfung von Bahn und Schiff für nachhaltige Multimodalität und mehr Klimaschutz im internationalen Transport.

Über das Potenzial von Wasserstoff im europäischen Transportnetz, neue Schiffsantriebstechnik mit Brennstoffzellen, die konkurrenzlosen Vorteile des Binnenschiffs, die Produktion grünen Wasserstoffs in Wien und jüngste Schwerpunktsetzungen der Binnenhäfen zur Wasserstoffversorgung in Europa präsentierten die Experten Cyril Alias vom Deutschen Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme (DST), der stellvertretende Logistikleiter von BEHALA, Leon Tietz, Ralf Jina, Geschäftsführer der DDSG Mahart, Georg Tinkhauser und Kristian Delic von Wien Energie sowie Patrick Reiter, stellvertretender Leiter des Hafenbetriebs im Hafen Wien.

Welche Chancen in der verstärkten Kombination von Bahn und Schiff stecken, wie die Wasserstraße im Spannungsfeld zwischen Klimawandel und Transportkosten bestehen kann und wie Qualität und Wettbewerbsfähigkeit der Donau weiter verbessert werden können, diskutierten unter anderem Forscherin Denise Beil vom logistikums steyr, Maik Bastian von Haeger & Schmidt Logistics, Monika Gindl-Muzik, Geschäftsführerin von WienCont und der Geschäftsführer von Rhenus Donauhafen Krems, Gerhard Gussmagg.

Die transport logistic in der Messe München findet seit 1978 alle zwei Jahre – mit pandemiebedingter Unterbrechung 2021 – in der bayerischen Landeshauptstadt statt. Die viertägige Messe gilt in der Logistikbranche als führende Plattform für internationales Networking.

www.viadonau.org

Rückfragen & Kontakt:

via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH

Christoph Caspar, MSc, Bakk. Phil.

Leiter Kommunikation & Organisationsmanagement

43 50 4321-1602

christoph.caspar @ viadonau.org