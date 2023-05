ORF-III-Wochenhighlights: MUTTER ERDE-Doku „Zwischen Dürre und Flut“, Porträt Hans Kudlich, Eröffnung Barocktage Stift Melk

Von 22. Mai bis 28. Mai 2023

Wien (OTS) - „ORF III Themenmontag“ zum Thema Online-Food

Der dreiteilige „ORF III Themenmontag“ am 22. Mai startet mit der Neuproduktion „Essen online einkaufen“ (20.15 Uhr). Die Lebensmittelbranche in Österreich zittert vor Amazon Fresh. Wenn der Online-Riese das Nahrungsmittelgeschäft ähnlich revolutioniert wie zuvor den Non-Food-Bereich, wäre das für den Einzelhandel verheerend. „Der ORF III Themenmontag“ macht den Test: Was kommt wirklich zu Hause an, wenn man online Essen bestellt? Anschließend beleuchtet ORF III „Die Tricks mit Essen to go“ (21.05 Uhr) und zeigt, warum „Ausgerechnet Lieferdienste“ (21.55 Uhr) zurzeit boomen.

„Erbe Österreich“-Abend mit Neuproduktion „Rebell gegen die Krone – Hans Kudlich“

Am „ORF III Kulturdienstag“, dem 23. Mai, erinnert „Erbe Österreich“ mit einer neuen Produktion an den „Rebell gegen die Krone – Hans Kudlich“ (20.15 Uhr). Zum heurigen 200. Geburtstag stellt Regisseurin Birgit Mosser-Schuöcker den Revolutionär und Visionär, dem es gelang, eine umfassende Reform der heimischen Agrargesellschaft anzustoßen, ins Rampenlicht. Anschließend widmet sich „Erbe Österreich“ einem anderen Freiheitskämpfer: „Andreas Hofer – Held wider Willen“ (21.05 Uhr). Den Abend beschließt der Film „Die Akte Habsburg – Der Kaiser, der das Reich verlor“ (21.55 Uhr) über Franz II.

„MERYN am Montag“, „treffpunkt medizin“, „ORF Initiative MUTTER ERDE“ sowie „Auf eine Melange mit Musalek“

In einer neuen Folge „MERYN am Montag“ wirft ORF III einen Blick auf die „Borreliose-Gefahr durch Zecken“ (18.45 Uhr). ORF-Gesundheitsexperte Siegfried Meryn beantwortet gemeinsam mit Daniela Schmid, Leiterin der Abteilung für Infektionsdiagnostik und Infektionsepidemiologie an der MedUni Wien, sowie ihrer Stellvertreterin Romana Klasinc, die Fragen des Publikums.

Am Mittwoch, dem 24. Mai, ist im Rahmen der „ORF Initiative MUTTER ERDE“ die Neuproduktion „Unser Wetter: Zwischen Dürre und Flut“ (22.30 Uhr) zu sehen. Der Film erzählt die Geschichten von Menschen in Österreich, deren Alltag vom Wetter beeinflusst ist und wie diese damit umgehen. Danach präsentiert „treffpunkt medizin“ in einer neuen Ausgabe „Der Wald als Heiler – Der Biophilia-Effekt“ (23.20 Uhr). Der heilende Effekt des Waldes, der mittlerweile auch wissenschaftlich nachgewiesen wurde, rückt in den Fokus des Gesprächs.

Den Abend beschließt eine neue Sendung „Auf eine Melange mit Musalek“ zur Frage „Onlinesucht – was ist das und was kann man dagegen tun?“ (0.00 Uhr).

Doku-Highlights in „Heimat Österreich“, „Landleben“ und „Land der Berge“

Am Mittwoch, dem 24. Mai, verbringt „Heimat Österreich“ einen „Sommer auf der Koralm“ (20.15 Uhr). „Landleben“ ist anschließend „Im steirischen Almenland“ (21.05 Uhr) unterwegs. In dieser ORF-III-Neuproduktion besucht Regisseur Wolfgang Scherz u. a. den Ziehharmonikabauern Martin, der sich auch auf der Hoferhütte um 160 Tiere kümmert. Danach folgt eine weitere „Landleben“-Neuproduktion über das „Almleben in Werfenweng“ (21.55 Uhr). Die Gemeinde im Salzburger Pongau kennt man vor allem von der Speisekarte – kommt von hier doch das beliebte Werfenwenger Rind. Am Donnerstag, dem 25. Mai, reist „Land der Berge“ „Vom Zeinisjoch zum Bodensee“ (20.15 Uhr).

„Donnerstag Nacht“: „Die Tafelrunde“, „Kabarett im Turm“ und „Soundcheck Österreich“

Die „Donnerstag Nacht“ am 25. Mai sorgt mit einer neuen Ausgabe der Satire-Show „Die Tafelrunde“ (21.55 Uhr) für beste Unterhaltung. Gerald Fleischhackers Gäste sind diesmal Florian Scheuba, Christof Spörk, Angelika Niedetzky und Antonia Stabinger. Danach stehen zwei „Kabarett im Turm“-Ausgaben auf dem Spielplan. Zunächst geben die Publikumslieblinge Pepi Hopf & Fredi Jirkal „Nimm 2 wie Pech und Schwefel“ (23.00 Uhr) zum Besten. Danach geht es humoristisch weiter mit Peter Norberts Programm „Die letzte Rolle“ (23.55 Uhr). Den Abend beschließt „Soundcheck Österreich“ mit „Buttersessions: Rahel“ (0.45 Uhr). Aufgezeichnet im Vintage-Ambiente von „Burggasse 24“ präsentiert die Musikerin und Schauspielerin einige ihrer großen Hits wie „Nur eine Phase“ oder „Hochsommer“.

„zeit.geschichte“-Abend mit der neuen Dokumentation „Österreich privat – Urlaub im eigenen Land“

Am Samstag, dem 27. Mai, beleuchtet die Programmleiste „zeit.geschichte“ zunächst, wie Österreicher/innen „Urlaub im eigenen Land“ (20.15 Uhr) machen. Ob mit dem Camper an einen der Kärntner Seen oder mit den Skiern auf einer heimischen Skipiste, die Kamera ist schon seit den 1950ern immer wieder mit dabei. Auf die anschließenden Dokumentation „Die Nachkriegsjahre“ (21.05 Uhr) folgen zwei Produktionen zum Thema österreichische Regionalhistorie:

„Geschichte der Tauernregion“ (21.55 Uhr) und „Geschichte des Salzkammerguts“ (22.45 Uhr).

„Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“ und „Hubert von Goisern“

„Erlebnis Bühne“ präsentiert am Sonntag, dem 28. Mai, unter dem Titel „Barockfest aus Stift Melk“ (20.15 Uhr) ein Highlight der zu Pfingsten dort stattfindenden Internationalen Barocktage. Das am 26. Mai stattfindende ausverkaufte Eröffnungskonzert mit dem Oratorium „Der Tag des Gerichts“ von Georg Philipp Telemann leitet Ivor Bolton am Pult des Originalklangensembles Concentus Musicus Wien. Anschließend steht Ausnahmekünstler Hubert von Goisern im Mittelpunkt des ORF-III-Programms: In „Die letzte Tour“ (21.45 Uhr) gibt der Musiker im intimen Interview Einblick in sein Leben, ergänzend dazu ist exklusives, noch nicht gezeigtes Bildmaterial seiner letzten Konzerttour zu sehen. Danach beschließt eine Ausgabe „André Hellers Menschenkinder“ (22.35 Uhr) mit Hubert von Goisern den Abend.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.

