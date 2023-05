FW lehnt Gewessler-Plan zu Erhöhung der CO2-Steuer entschieden ab!

Die grüne Belastungspolitik gegen die Wirtschaft und die Menschen muss endlich gestoppt werden!

Wien (OTS) - Für die Freiheitliche Wirtschaft (FW) ist Gewessler nun endgültig rücktrittsreif! Angesichts der massiven Teuerungswelle die Preise durch höhere Steuern noch weiter nach oben zu treiben ist an Wahnsinnigkeit nicht mehr zu überbieten. Der Plan von Umwelt- und Verkehrsministerin Gewessler nach Verdoppelung der CO2-Steuer in Österreich bringt nun das Fass zum Überlaufen. „Dieser massive Anschlag auf die Wirtschaft und Bevölkerung muss durch den Kanzler sofort gestoppt werden“, so der Bundesobmann der FW-Österreich, WKO-Vizepräsident Matthias Krenn, in einer ersten Reaktion.

Krenn dazu: „Die CO2-Steuer muss abgeschafft und darf nicht noch weiter erhöht werden! Die Grünen-Ministerin fehlt jegliche Kompetenz und wirtschaftlicher Sachverstand. Wer so hartherzig gegen die eigene Bevölkerung agiert, hat in der Politik nichts verloren. Gewessler soll, wenn sie ihren Klimafanatismus weiter ausleben will - doch wieder zu GLOBAL 2000 als Geschäftsführerin zurückkehren. In einer verantwortungsvollen Regierungsfunktion, wo es darum geht, das Leben für die Menschen zu verbessern und zu erleichtern, ist sie jedenfalls mit ihrer politischen Verbots- und Belastungspropaganda fehl am Platz!“

Eine solche Politik können wir uns schlicht und ergreifend nicht mehr leisten. Daher verlangt Krenn von der ÖVP eine klare und unmissverständliche Absage an die Gewessler-Pläne zur Erhöhung der CO2-Steuer. „Dieser Sündenfall der ÖVP, der die Grünen zum Teil dieser Regierung gemacht hat, ist der Ruin für das Land und seine Bevölkerung. Deswegen liegt es nun in der Verantwortung der ÖVP, der bürger- und wirtschaftsfeindlichen grünen Politik nicht weiterhin die Räuberleiter zu machen. Die Gewessler-Wirtschaft-Zerstörungspläne müssen im Keim erstickt werden“, so Krenn abschließend.

