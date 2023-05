NEOS zu steigender Inflation: Regierung muss ihrer Verantwortung nachkommen

Loacker: „ÖVP und Grüne müssen jetzt auf die Teuerungsbremse steigen, die Preise dort senken, wo sie es selbst in der Hand haben, und die arbeitenden Menschen nachhaltig entlasten.“

Wien (OTS) - Für NEOS-Wirtschafts- und Sozialsprecher Gerald Loacker beweist die erneut steigende Inflation einmal mehr, dass die Bundesregierung „im Kampf gegen die Teuerung auf ganzer Linie versagt“: „Mit ihrer Gießkannenpolitik hat die Regierung die Preise in den vergangenen Monaten künstlich angeheizt. Doch zuschauen und abwarten reicht nicht: ÖVP und Grüne müssen jetzt selbst auf die Teuerungsbremse steigen, die Preise dort senken, wo sie es selbst in der Hand haben, und die arbeitenden Menschen nachhaltig entlasten.“

Bund beziehungsweise Länder würden die Mehrheit an so gut wie allen Energieversorgern Österreichs halten, erinnert Loacker. Einerseits müsse also der Bund die Länder in die Pflicht nehmen und Energiepreise, Gebühren oder Mieten von Gemeinde- und Landeswohnungen senken. Andererseits müssten endlich Anreize für Vollzeitarbeit und gegen die Personalnot gesetzt werden: „Damit die Menschen endlich nicht mehr unter der von der Regierung befeuerten Inflation leiden, müssen wir Arbeit attraktiver machen – durch einen Vollzeitbonus, einen höheren Freibetrag für Überstunden und natürlich durch Lohn- und Einkommenssteuersenkungen, damit am Ende des Monats mehr Netto vom Brutto bleibt.“

