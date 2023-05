Aviso: Pressekonferenz & Studienpräsentation "LOYALTY REPORT - DACH 2023" am 24. Mai in Wien

Handelsverband, Swiss Retail Federation, BEVH Deutschland präsentieren gemeinsam mit hello again die neuesten Zahlen zu Kundenbindung & Kundenverhalten im Handel.

Wien (OTS) - Die Retail-Märkte in Österreich, Deutschland und der Schweiz sind hart umkämpft, das gilt sowohl für den stationären Handel als auch für den eCommerce. Neue Kund:innen zu gewinnen ist daher mit enormem Aufwand verbunden, insbesondere in Zeiten hoher Inflation. Kundenbindung (Customer Loyalty) ist hingegen deutlich günstiger. Hinzu kommt: Stammkund:innen sind für den Einzelhandel essenziell, immerhin sorgen sie für regelmäßigen Umsatz sowie kostenlose Werbung durch Empfehlungen.

Was langfristige Kundenbeziehungen erfolgreich macht, wie Händler Kundenbindungsprogramme gezielt nutzen sollten und welche Erwartungen moderne Konsument:innen haben, damit beschäftigt sich der brandneue LOYALTY REPORT - DACH 2023, der vom oberösterreichischen Dienstleister hello again in Kooperation mit dem Handelsverband, der Swiss Retail Federation und dem deutschen Bundesverband E-Commerce & Versandhandel erstellt wurde.

Wie wollen moderne Konsument:innen angesprochen und informiert werden?

und informiert werden? Welche analogen & digitalen Informationsquellen werden am häufigsten genutzt?

werden am häufigsten genutzt? Wie stark verbreitet sind Kundenbindungs-Programme in der D-A-CH-Region?

in der D-A-CH-Region? Welche Auswirkungen hat die Teuerungskrise auf die Kundenbindung im Handel?

auf die Kundenbindung im Handel? Inwiefern disruptiert die Digitalisierung den Customer Loyalty Bereich?

den Customer Loyalty Bereich? Welche Rolle spielt der Faktor Nachhaltigkeit in der Kundenbindung?

in der Kundenbindung? Welche Branchen sind die attraktivsten in puncto Loyalty?

sind die attraktivsten in puncto Loyalty? Inwiefern profitieren Händler und Konsument:innen von Kundenbindungsprogrammen?

und von Kundenbindungsprogrammen? Gibt es länderspezifische und/oder altersspezifische Unterschiede ?

und/oder ? Haben KI-gestützte Kundenbindungsplattformen Potenzial?

Diese und viele weitere Fragen beleuchten hello again, HV, BEVH und die Swiss Retail Federation im neuen LOYALTY REPORT 2023, den wir Ihnen gerne am 24. Mai im Rahmen eines hybriden Pressegesprächs vorstellen möchten.

Ihre Gesprächspartner:

Franz TRETTER

Gründer und CEO, hello again GmbH

Gründer und CEO, hello again GmbH Rainer WILL

Geschäftsführer, Handelsverband

Geschäftsführer, Handelsverband Dagmar T. JENNI

Direktorin, Swiss Retail Federation

Direktorin, Swiss Retail Federation Martin Groß-Albenhausen

Stv. Hauptgeschäftsführer, Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland

Das Pressegespräch findet hybrid statt. Sie können entweder persönlich im Pressesaal des Handelsverbandes teilnehmen oder die PK online via Zoom verfolgen. Um teilnehmen zu können, melden Sie sich bitte zeitnah per Mail an: michaela.kroepfl @ handelsverband.at

Hybride Pressekonferenz: LOYALTY REPORT - DACH 2023

Virtuelle Teilnahme via Zoom möglich

Datum: 24.05.2023, 09:30 - 10:30 Uhr

Ort: Handelsverband, Pressesaal, Mezzanin

Alser Straße 45, 1080 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Handelsverband

Mag. Gerald Kühberger MA

Pressesprecher

+43 (01) 406 22 36 - 77

gerald.kuehberger @ handelsverband.at

www.handelsverband.at