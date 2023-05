ÖVP Frauen: „Regierung schafft wichtige Unterstützung für unsere Familien“

Das neue Maßnahmenpaket der Regierung unterstützt vor allem alleinerziehende Mütter und ihre Kinder

Wien (OTS) - „Die Bundesregierung schafft wichtige Unterstützung für unsere Familien. In den vergangenen Monaten hatten es Familien mit Kindern besonders schwer, denn sie sind von der Teuerung am stärksten betroffen. Mit den bisherigen Anti-Teuerungspaketen im Ausmaß von über 50 Milliarden Euro und Meilensteinen, wie der Abschaffung der kalten Progression und der Valorisierung von Familien- und Sozialleistungen hat die Bundesregierung bereits eine Vielzahl wichtiger Schritte gesetzt, um Familien durch die Krise zu begleiten. Das neue Maßnahmenpaket sorgt nun für weitere Unterstützung, insbesondere für alleinerziehende Mütter und ihre Kinder“, betont die Bundesleiterin der ÖVP Frauen, Juliane Bogner-Strauß.



„Unsere Familien mit Kindern erhalten bei Bezug von Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Sozialhilfe oder Ausgleichszulage künftig monatlich 60 Euro pro Kind. Alleinerziehende bekommen bei einer maximalen Bezugsgrenze von 2.000 Euro brutto pro Monat ebenfalls 60 Euro pro Kind. Auch die Ausweitung des Schulstartpakets ‚Schulstartklar‘ auf zweimal 150 Euro pro Jahr, die Förderung der Plattform weiterlernen.at mit insgesamt 10 Millionen Euro und nun die 60 Euro pro Monat zusätzlich für Sozialhilfebeziehende sorgen für Entlastung in schwierigen Zeiten. Alle Unterstützungsleistungen sollen zielgenau und unbürokratisch bei den Familien und Müttern ankommen“, so Bogner-Strauß.



