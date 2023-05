„Gute Nacht Österreich“ am 19. Mai in ORF 1: Inflation, CO2-Kompensation und SPÖ-Führungsdebatte

Peter Klien begrüßt Kabarettistin Angelika Niedetzky als „Gute Nacht Österreich“-Außenreporterin

Wien (OTS) - Ganz Österreich kämpft mit der Teuerung und viele Menschen können sich ihr Leben nicht mehr leisten. Was tut die Regierung? Greifen die Maßnahmen schnell genug? Oder sind sie nur ein Tropfen auf den heißen Stein, der schneller verdampft, als man an der Kassa zahlen kann? Peter Klien wirft in „Gute Nacht Österreich“ am Freitag, dem 19. Mai 2023, um 23.20 Uhr in ORF 1 einen satirisch-scharfen Blick auf die Inflation, die unser Land im Würgegriff hält.

Wenn einer eine Flugreise tut – dann kann er sich beim Ticketkauf für die sogenannte CO2-Kompensation entscheiden. Aber was ist das genau? Was passiert mit dem Aufpreis, mit dem man sein Öko-Gewissen beruhigen kann? Wie Peter Klien weiß, handelt es sich dabei leider sehr oft nur um einen Öko-Schmäh der Fluglinien. Was genau dahinter steckt, erklärt er in „Gute Nacht Österreich“.

Außerdem nimmt Peter Klien den Machtkampf innerhalb der SPÖ unter die Lupe. Selbst nach Ende der Mitgliederbefragung finden die innerparteilichen Querelen kein Ende.

Die Pandemie ist vorbei, aber unser Gesundheitssystem erholt sich einfach nicht. Denn der Personalmangel in den Spitälern wird immer akuter und zu einem ernsthaften Problem. Was da genau los ist, weiß Kabarettistin Angelika Niedetzky, die in „Gute Nacht Österreich“ aus einem Krankenhaus zugeschaltet ist.

