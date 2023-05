Neue Expertenleitlinien der IWGDF unterstreichen die wachsende internationale Anerkennung der Topical Oxygen Therapy für diabetische Fußgeschwüre

Cambridge, England (ots/PRNewswire) - Beweisbasierte Empfehlungen unterstützen den wirksamen Einsatz von TOT bei der Behandlung von diabetischen Fußgeschwüren und revolutionieren die Behandlungsansätze weltweit

NATROX® Wound Care, ein führender Innovator auf dem Gebiet der Wundversorgungstechnologie, gibt mit Stolz die Veröffentlichung neuer Expertenempfehlungen für den Einsatz der topischen Sauerstofftherapie zur Wundheilung bekannt1. Die aktualisierten Leitlinien befürworten die topische Sauerstofftherapie (TOT) als Zusatztherapie bei der Behandlung von diabetischen Fußgeschwüren (DFUs) 1. Aufgrund der Unterstützung durch führende Experten ist diese bahnbrechende Therapie in der Lage, das Leben von Millionen von Menschen weltweit zu verändern und ihnen neue Hoffnung auf wirksame Heilung und verbesserte Lebensqualität zu geben.

Neue IWDGF-Leitlinien

Die International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF) hat soeben ihre Leitlinien für 2023 veröffentlicht. Diese Reihe von empfohlenen DFU-Maßnahmen, die von einem Gremium renommierter Experten entwickelt wurden, dient als zuverlässige Quelle für medizinisches Fachpersonal weltweit.

Unter den 29 Empfehlungen, die hervorgehoben wurden, hat sich insbesondere die TOT als anerkannte Intervention bei der Behandlung nicht heilender DFUs durchgesetzt. „Erwägen Sie den Einsatz von topischem Sauerstoff als Zusatztherapie zur Standardbehandlung für die Wundheilung bei Menschen mit diabetesbedingten Fußgeschwüren, wenn die Standardbehandlung allein versagt hat und Ressourcen zur Unterstützung dieser Maßnahme vorhanden sind1." Mit seiner Aufnahme in die IWGDF-Leitlinien wird die topische Sauerstofftherapie zu einem wichtigen Instrument, das die Behandlung und Heilung von Fußgeschwüren bei Diabetikern revolutionieren könnte.

Darüber hinaus wird in den Leitlinien darauf hingewiesen, dass „die Beweise für topischen Sauerstoff in den letzten vier Jahren durch mehrere neue RCTs erheblich erweitert wurden, von denen insgesamt zehn in die systematische Übersicht für diese Leitlinien einbezogen wurden (Referenzen 100–109) 1", darunter eine im Jahr 2021 veröffentlichte RCT-Studie², in der die Heilungseffekte der Standardversorgung mit einer Kombination aus Standardversorgung und topischer Sauerstofftherapie NATROX® O₂ verglichen wurden. In der Studie verzeichneten Patienten, die die Therapie abschlossen, mit NATROX® O₂ 71 % höhere Heilungsraten² und eine um 73 % geringere Wundgröße².

Experten empfehlen Aktualisierung der Algorithmen zur Einbeziehung der TOT

In der Fachzeitschrift Journal of Wound Care kamen Experten zu einem „klaren Konsens, dass ergänzende Behandlungen mit einer soliden Beweisgrundlage, einschließlich NPWT und TOT"3 in jede der vier vorgeschlagenen regionalen Leitlinien aufgenommen werden müssen. Vor allem waren sich die Experten einig, dass „alle schwer heilenden Wunden von der TOT³ profitieren können."

TOT erhielt „A-Note" von der American Diabetes Association

Die American Diabetes Association hat kürzlich ihre „Standards of Care in Diabetes⁴" veröffentlicht, in denen TOT nicht nur als Zusatztherapie für chronische DFUs empfohlen wird, sondern auch eine „A-Note" für die Qualität der Beweise⁴ erhält. Die neu veröffentlichten Empfehlungen erkennen das bemerkenswerte Potenzial von TOT⁴ an.

Laut Dr. Windy Cole, DPM, CWSP, FAPWH, FACCWS, einer anerkannten Autorität auf dem Gebiet der Podiatrie und seit mehr als zwei Jahrzehnten engagierte Verfechterin der Wundversorgung, ist „die Beweislage für die Wirksamkeit von TOT inzwischen unbestreitbar. Es ist unerlässlich, dass medizinisches Fachpersonal diesen innovativen und doch einfachen Ansatz aufgreift, um bessere Heilungsergebnisse zu erzielen." Nachdem sie die positiven Auswirkungen der topischen Sauerstofftherapie auf die Heilung von DFUs in ihrer eigenen Klinik erlebt hatte, trat Windy vor kurzem dem NATROX®-Team als Direktorin für Global Medical Affairs bei, um sich weiter für die Integration der topischen Sauerstofftherapie in den Behandlungspfad chronischer Wunden einzusetzen.

Craig Kennedy, CEO von NATROX® Wound Care, äußerte sich begeistert über die Anerkennung und internationale Akzeptanz der topischen Sauerstofftherapie und erklärte: „Wir sind hocherfreut, dass die topische Sauerstofftherapie weiterhin internationale Anerkennung findet und ihren Status als bahnbrechende Behandlung in der Wundversorgung festigt. Die Aufnahme von topischem Sauerstoff in die IWGDF-Leitlinien ist eine weitere Bestätigung unserer Mission, die Lebensqualität von Patienten mit chronischen Wunden, insbesondere mit diabetischen Fußgeschwüren, zu verbessern."

Was ist NATROX® O₂ Topical Oxygen Therapy NATROX® Wound Care stellt ein preisgekröntes5,6,7 topisches Sauerstofftherapiegerät her, das als NATROX® O₂ bekannt ist. Das kompakte, tragbare Gerät erzeugt und liefert einen kontinuierlichen Sauerstoffstrom direkt an das Wundbett, um die Heilung zu beschleunigen und ein gesundes Wundmilieu zu fördern. Seine nicht-invasive Natur, gepaart mit seiner bemerkenswerten Wirksamkeit², stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Behandlung chronischer Wunden dar und ermöglicht es Patienten sogar, bequem von zu Hause aus behandelt zu werden.

Um mehr über NATROX® O₂ zu erfahren und eine Demo anzufordern, besuchen Sie: https://bit.ly/NO2therapy

