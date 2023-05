AVISO 23.05.2023, 9:00 Uhr: Foto-/Drehtermin zum Auftakt vom youngCaritas „LaufWunder“ in Wien

Bisher haben sich 6.246 Schüler*innen angemeldet, um für Kinder in Not im In- und Ausland zu laufen. Jeder Kilometer zählt – Anmeldungen sind noch möglich.

Wien (OTS) - Seit über zehn Jahren engagieren sich jährlich tausende Schüler*innen und Jugendliche beim „LaufWunder“ der youngCaritas, Österreichs größtem Kinder- und Jugendbenefizlauf. Dabei sammeln sie mit jeder gelaufenen Runde Spenden für Kinder und Jugendliche in Not im In- und Ausland. Die erlaufenen Spenden kommen in diesem Jahr den Mutter-Kind-Häusern der Caritas in Wien, einem integrativen Turnunterricht für Kinder in der DR Kongo und den Betroffenen des Erdbebens Anfang Februar in Syrien und der Türkei zugute.



Über 6.000 Läufer*innen aus 43 Schulen in Wien und Niederösterreich sind bereits angemeldet. Die Schüler*innen zeigen damit, dass ihnen Armut nicht egal ist und jeder und jede – egal, ob groß oder klein – etwas tun kann, um zu helfen. Neben dem Lauf bieten ein buntes Rahmen- und Aufwärmprogramm sowie diverse interaktive Stationen Information und Unterhaltung.



Medienvertreter*innen sind zum Auftakt herzlich eingeladen.



Foto-/Drehtermin zum youngCaritas „LaufWunder“

mit

Klaus Schwertner, Caritasdirektor der Erzdiözese Wien

Walter Donner, Direktor der OVS Natorpgasse



Datum: Dienstag, 23. Mai 2023, 09:00 Uhr

Ort: Schule OVS

Natorpgasse 1 (am Sportplatz gegenüber), 1220 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Caritas Wien

Mag.a Jelena Antić

Pressereferentin

0676 / 702 39 38

jelena.antic @ caritas-wien.at