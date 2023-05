VP-Sieber: Regierung steht Familien einmal mehr zur Seite

Mit dem Maßnahmenpaket für Familien hilft die Bundesregierung langfristig und treffsicher unseren Kindern und deren Eltern

Wien (OTS) - "Die Bundesregierung steht Familien einmal mehr zur Seite. Wie versprochen wird nun ein Maßnahmenpaket für Familien auf den Weg gebracht, das unsere Familien treffsicher und vor allem nachhaltig entlastet. Das ist wichtig und richtig, denn Investition in unsere Kinder sind Investition in unsere Zukunft. Das ist ganz im Sinne der christlich-sozialen Nachhaltigkeit. Um die Inflation und damit die Teuerungen nicht weiter anzuheizen, wird dabei direkt bei denen angesetzt, die es am nötigsten brauchen. Mit dem neuen Paket erhalten Familien und Alleinerziehende mit Kindern 60 Euro mehr pro Kind monatlich, wenn der Bezug von Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Sozialhilfe oder Ausgleichszulage vorliegt oder eine Einkommensgrenze von 2.000 Euro brutto nicht überschritten wird. So wird sichergestellt, dass das Geld bei den Richtigen ankommt. Außerdem wird das Schulstartpaket von 120 Euro auf 150 Euro ausgeweitet und fortan zwei Mal im Jahr zur Verfügung gestellt. Wohlgemerkt zusätzlich zu den allgemeinen Familienleistungen, die in diesem Jahr erstmalig valorisiert werden, was ebenfalls einen Meilenstein in der Familienpolitik darstellt", sagt ÖVP-Familiensprecher NAbg. Norbert Sieber heute in Bezug auf das neue Familienpaket der Bundesregierung.

"Mit drei Anti-Teuerungspaketen im Ausmaß von insgesamt 40 Milliarden Euro und einer Fülle an inflationsdämpfenden Unterstützungsleistungen in den verschiedensten Bereichen hat die Regierung bis jetzt schon viel getan, damit möglichst niemand durch das engmaschige soziale Netz in unserem Land fällt. Wichtige Maßnahmen wie die Abschaffung der kalten Progression und die Valorisierung der Familien- und Sozialleistungen seit 1.1.2023 stellen weiterhin sicher, dass die Mittelschicht gestärkt wird. Gerade Mütter und Familien weiter zu entlasten ist eine Frage der Fairness, denn diese sind mit am stärksten betroffen von der Teuerung und für unsere Gesellschaft von unschätzbarem Wert. Gut, dass wir eine Regierung haben, die ihre Verantwortung ernst nimmt, sodass jedem Kind ein sorgenfreies Aufwachsen ermöglicht werden kann", so Sieber abschließend. (Schluss)

