FPÖ – Belakowitsch: „Inflation steigt weiter – schwarz-grüne Bundesregierung stürzt Bevölkerung vorsätzlich in die Armut“

Wien (OTS) - „In den meisten EU-Ländern gehen die Inflationsraten zurück – nur in Österreich nicht. Österreichs Inflation ist weiter im Steigen und bleibt nach wie vor mit 9,7 Prozent weit über dem europäischen Durchschnitt. Die Ursachen für diesen permanent hohen Inflationswert liegen eindeutig in der schwarz-grünen Handlungsunfähigkeit. ÖVP und Grüne sind der Inflationstreiber schlechthin, sind unfähig und tragen die alleinige Schuld dafür, dass die österreichische Bevölkerung mit Vorsatz in die Armut getrieben wird“, reagierte heute die freiheitliche Sozialsprecherin und FPÖ-Klubobmannstellvertreterin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch.

„Da sich laut Statistik Austria gerade der tägliche Einkauf verteuerte, braucht es nun endlich ein temporäres Abschaffen der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel. Das würde insbesondere die unteren Einkommensschichten spürbar entlasten - überdies hilft diese Maßnahme schnell und unbürokratisch. Gerade Haushalte mit kleinem Einkommen müssen nämlich einen verhältnismäßig größeren Anteil ihres Einkommens für den täglichen Einkauf aufwenden und würden am stärksten von einer Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel profitieren“, erklärte Belakowitsch und weiter: „Während sich die schwarz-grüne Regierung weiterhin stur weigert, eine solche Maßnahme zu ergreifen, strich im April Portugal die Mehrwertsteuer auf 46 Grundnahrungsmittel für mindestens sechs Monate – die Inflation liegt in Portugal derzeit bei 5,7 Prozent.“

Zudem würden die irrwitzigen Phantastereien der grünen Ministerin Gewessler weiter Öl ins Feuer gießen, denn ein Anheben der ohnehin schon teuren Treibstoffpreise, der Wegfall der erhöhten Pendlerpauschale und die Verdoppelung der CO2-Bepreisung träfe all jene besonders, die auf ihr Kraftfahrzeug angewiesen seien. „Die Grünen tanzen der ÖVP mittlerweile auf der Nase herum, das geht aber auf Kosten der unter der Teuerung leidenden Bevölkerung. Wenn der Wahnsinn so weitergeht, haben wir in Bälde wieder eine Inflationsrate über zehn Prozent. Nehammer, Kogler, Rauch und Co. zerstören mit Vorsatz unser Land und unsere Gesellschaft, das muss sofort durch Neuwahlen ein Ende finden!“

