Aviso PK zum Tag der biologischen Vielfalt: "Österreich muss beim Naturschutz endlich in die Gänge kommen"

Wien (OTS) - Online-Pressekonferenz am 22. Mai 2023: Die biologische Vielfalt nimmt drastisch ab. Das Nature Restoration Law, ein europaweites Gesetz zur Wiederherstellung der Natur, könnte zum wichtigsten Naturschutzgesetz dieser Dekade werden und die katastrophale Entwicklung stoppen. Dafür braucht es ein starkes Commitment der Bundesregierung in Brüssel und ein Ende der Arbeitsverweigerung der Bundesländer beim Naturschutz. Der WWF Österreich, die KlimabewegungFridays For Future und der Österreichische Biodiversitätsrat zeigen am internationalen Tag der biologischen Vielfalt, wo sich die politisch Verantwortlichen quer legen und fordern: “Österreich muss beim Naturschutz endlich in die Gänge kommen!”

Wir laden Sie herzlich zur Pressekonferenz ein. Ihre Gesprächspartner:innen:

Joschka Brangs , Biodiversitätsexperte, WWF Österreich

, Biodiversitätsexperte, WWF Österreich Johanna Frühwald , Pressesprecherin, Fridays For Future Österreich

, Pressesprecherin, Fridays For Future Österreich Thomas Wrbka, Mitglied des Österreichischen Biodiversitätsrats

Datum/Uhrzeit: Montag, 22. Mai 2023, 10:00 Uhr

Ort: online via Zoom (Registrierung unter https://wwf.zoom.us/webinar/register/WN_qsSCU9grQMWWe0MOT89OpQ)

Rückfragen & Kontakt:

Valentin Ladstätter; Pressesprecher WWF Österreich

+43/676 83 488 257; valentin.ladstaetter @ wwf.at