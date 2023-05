Plastics Recycling Award Europe 2023 für GARDENA EcoLine

„Diese hochwertigen Gartengeräte aus recycelten Materialien geben der Nachhaltigkeit im Garten eine neue Bedeutung", so das Fazit der Jury.

Linz (OTS) - In der Kategorie Haushalts- & Freizeitprodukte wurde in diesem Jahr Produktreihe GARDENA EcoLine mit dem Plastics Recycling Awards Europe ausgezeichnet.

Der Preis wurde am 11. Mai 2023 im Rahmen der Plastics Recycling Show Europe in Amsterdam verliehen, einer Ausstellung mit über 320 Ausstellern sowie einer Konferenz, die sich speziell an Fachleute für Kunststoffrecycling und alle, die sich mit der nachhaltigen Nutzung von Kunststoffen beschäftigen, richtet.

„In den sechs Jahren, in denen diese Auszeichnungen verliehen werden, war es sehr erfreulich, die Fortschritte zu verfolgen, die beim Recycling von Kunststoffen für hochwertige Markenartikel des täglichen Bedarfs gemacht werden“, so Matt Barber, Global Events Director von PRS Europe.



Ohne Kompromisse bei Qualität und Langlebigkeit



Im Gartenjahr 2022 wurde aus vielen Bemühungen, langjähriger Forschungs- und Entwicklungsarbeit ein echter Meilenstein der Nachhaltigkeitsstrategie erreicht – die Einführung des GARDENA EcoLine-Sortiments. Dieses besteht aus Handgeräten und Bewässerungsprodukten, wobei in den Kunststoffteilen jedes Produktes mindestens 65 Prozent recyceltes Material verarbeitet wurde. Dabei überzeugen sie mit kompromissloser Qualität, langer Haltbarkeit, ansprechendem Design und höchstem Anwendungskomfort. Belohnt wurde dieses Engagement bereits mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis Design 2022 und der Auszeichnung des Landes Baden-Württemberg als positives Beispiel für Ressourceneffizienz.

In guter Gesellschaft

Die Auszeichnungen in den anderen Kategorien gingen an Electrolux (Automobil-, Elektro- oder Elektronikprodukt), Polypipe Civils (Gebäude- und Bauprodukt), Compo (Kunststoffverpackungsprodukt), Avient Corporation (Produkttechnologie-Innovation) und Engel Austria (Recycling-Maschinen-Innovation). Manfred Hackl, CEO der Erema-Gruppe, wurde als Kunststoffrecycling-Botschafter des Jahres geehrt.

