Bezirksmuseum 21: Pianist Gregor Urban und Trio „Cordis“

Konzerte am 20. Mai und 25. Mai, Infos: Telefon 0664/55 66 973

Wien (OTS) - Die Kammermusik-Reihe „Transdanube 2023“ im Saal im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, Mautner Schlössl) geht weiter: Am Samstag, 20. Mai, gastiert dort ab 19.30 Uhr der exzellente Pianist Gregor Urban und trägt Werke von Beethoven, Schubert und anderer Tondichter vor. Karten für den Klavier-Abend kosten 15 Euro (Ermäßigung für Studierende: 10 Euro). Die Vereinigung „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ richtet am Donnerstag, 25. Mai, ab 19.00 Uhr, im Festsaal des Museums ein Konzert mit dem trefflichen Trio „Cordis“ aus. Dargeboten werden Beethovens „Geistertrio“ und Stücke weiterer großer Komponisten. Der Eintrittspreis beträgt 15 Euro (Fix-Betrag als Spende). Auskünfte und Reservierungen: Telefon 271 96 24 (Vereinsobfrau: Eva Krapf). Kontaktaufnahme via E-Mail: eva.krapf@gmx.at.

Dem geschätzten Wiener Kammermusik-Ensemble „Cordis“ gehören die Pianistin Ismedina Kusturica-Perez-Salado, der Violinist Otto Zeuner und die Cellistin Elisabeth Augsten an. Infos über künftige Kultur-Veranstaltungen in den Museumsräumen erhalten Interessierte vom ehrenamtlich eingesetzten Leiter, Ferdinand Lesmeister, unter der Telefonnummer 0664/55 66 973. E-Mails an den Bezirkshistoriker: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Pianist Gregor Urban (MUK): https://muk.ac.at/studienangebot/lehrende/details/gregor-urban.html

Freunde der Beethoven-Gedenkstätte: www.beethoven-gedenkstaette.at

