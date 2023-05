„Bewusst gesund“ zum Schwerpunkt MUTTER ERDE: Klimafreundliche Ernährungspyramide

Am 20. Mai um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Dr. Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 20. Mai 2023, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Blutsauger – tropische Riesenzecken in Österreich

In Österreich gibt es 18 heimische Zeckenarten, die häufigste ist der Gemeine Holzbock. Die Blutsauger können nicht nur die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), sondern auch Borreliose übertragen. Seit einigen Jahren wurde auch die tropische Riesenzeckenart Hyalomma nachgewiesen. Diese Spinnenart kann vollgesogen die Größe einer Olive erreichen und bringt Bakterien und Viren mit, gegen die es derzeit keine Impfungen gibt. Auch wenn es bisher noch keine Fälle z. B. des Krim-Kongo-Hämorrhagischen Fiebers gegeben hat, raten Fachleute zur Vorsicht. Gestaltung: Christian Kugler

Invasive Gelsen

Durch die steigenden Temperaturen fühlen sich neben der Riesenzecke auch andere exotische Arten wie zum Beispiel die Tigermücke in Österreich wohl. Um die Verbreitung der invasiven Arten zu erfassen, wurde ein österreichweites Gelsen-Monitoring von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit eingerichtet. Die Leiterin Dr. Karin Bakran-Lebl ist zu Gast in „Bewusst gesund“.

Schwerpunkt MUTTER ERDE: Gesunde Küche – gut fürs Klima, gut für uns

Massentierhaltung, Getreide aus Südamerika, Obst aus Neuseeland – ein Drittel der globalen Treibhausgasemissionen geht auf unser derzeitiges Essverhalten zurück. Der größte Hebel für eine nachhaltige Ernährung wäre eine starke Reduktion von Fleisch und tierischen Produkten. Daher wurde im Auftrag des WWF eine klimafreundliche Ernährungspyramide entwickelt, die nicht nur unserem Planeten nutzt, sondern auch den aktuellen Empfehlungen der Gesundheitsorganisationen entspricht. Gestaltung: Vroni Brix

Chronische Darmentzündungen

In Österreich leiden an die 80.000 Menschen an Chronisch Entzündlichen Darmerkrankungen (CED) wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. Nicht nur die körperlichen Beschwerden sind eine große Belastung, auch die Stigmatisierung macht den Betroffenen zu schaffen. Die häufigsten Symptome sind plötzlicher Stuhldrang, starke Durchfälle oder Bauchkrämpfe, die in Schüben auf treten. Über Ursachen, Möglichkeiten der Therapie und wie sich die Lebensweise auf chronischen Darmentzündungen auswirkt, informiert Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn anlässlich des Welt-CED-Tags.

Raumklima – Kalk und Lehm fürs Wohlbefinden

Wir verbringen 80 bis 90 Prozent unserer Lebenszeit in geschlossenen Räumen, die Erderwärmung lässt diesen Anteil weiter steigen. Statt im Sommer draußen zu schwitzen, sorgen Klimaanlagen drinnen für angenehme Temperaturen. Logisch also, dass die Qualität des Raumklimas zunehmenden Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Sehr wenig Beachtung wird jedoch der Wandbeschichtung geschenkt, obwohl sie Faktoren wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Behaglichkeit stark beeinflusst. Dispersionsfarben sind zwar billig und einfach in der Verarbeitung, doch natürliche Stoffe wie Kalk und Lehm haben aus gesundheitlicher Sicht viele Vorteile fürs Raumklima. Gestaltung:

Christian Kugler

