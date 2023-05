Hamann/Grüne: Ausweitung der Schulstartpakete ist wichtige Unterstützung für armutsbetroffene Familien

Kostenlose Nachhilfe durch Ausbau der Lerncafés

Wien (OTS) - Große Freude äußert die Bildungssprecherin der Grünen, Sibylle Hamann, über das heute präsentierte Paket gegen Kinderarmut. „Die Ausweitung der Schulstartpakete ist eine wichtige Unterstützung für armutsbetroffene Familien. Der erste Schultag soll nicht von Scham und Stress erfüllt sein, sondern von Vorfreude aufs Lernen."

Ebenso wichtig sei der Ausbau der erfolgreichen Lerncafés, in denen Kinder nachmittags kostenlose Lernhilfe bekommen. „Sozial benachteiligte Kinder sind häufig auch arm an Bildungschancen und Perspektiven. Das darf eine Gesellschaft nicht zulassen", ist Hamann überzeugt und betont: „Gezielte Unterstützung ist notwendig, damit jedes Kind in Österreich seine Talente entfalten kann."

