AVISO Partner:innen- & Presse Kick-off: 100.000 Euro für Streuobst und Naturschutz

Wien (OTS) - Mit ihrem aktuellen Themenschwerpunkt rückt die BILLA Stiftung Blühendes Österreich das Streuobst in den Fokus. Zwei Jahre lang steht alles rund um Streuobst und - damit verbunden - Biodiversität im Mittelpunkt. Gemeinsam mit ihrer Partnerin ARGE Streuobst fördert Blühendes Österreich Menschen und Organisationen, die am Thema Streuobst arbeiten sowie an der Schnittstelle von Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion tätig sind. Dazu startet am 12. Juni 2023 der neue Call „Blühendes Österreich #streuobst“ – gesucht: Herausragende Projekte im Streuobstbereich, die zur Qualitätserhöhung bei der Produktion von heimischen Lebensmitteln sowie zur Steigerung der Biodiversität beitragen!

Herz der Initiative ist eine hochkarätige und sektorenübergreifende Jury. Die renommierten Mitglieder stammen aus den Bereichen Naturschutz, Wirtschaft, Topmanagement und Politik, sowie gemeinnützigen Organisationen, Handel und Landwirtschaft. Sie alle engagieren sich voll Überzeugung und ehrenamtlich.

Jetzt einreichen: Blühendes Österreich #streuobst von 12. Juni bis 13. September 2023.

Impulse von:

Maria Ettlinger, Geschäftsführung LEADER-Region Tourismusverband Moststraße: „Wie die Kulturlandschaft an der Moststraße Wert(-schöpfung) für die Region bringt – Ein zentrales Handlungsfeld der lokalen Entwicklungsstrategie“

Katharina Varadi-Dianat, Streuobstexpertin und -bäuerin: „Streuobst in Österreich. Wert für Biodiversität und Landwirtschaft“

Unsere ehrenamtliche Jury, Ihre Gesprächspartner:innen:

Hildegard Aichberger, Vorständin oekostrom AG & Vorständin Blühendes Österreich

Wolfgang Anzengruber, Vorstand CEOs FOR FUTURE

Julia Balasch, Jugenddelegierte Biodiversitäts-COP 2022

Tanja Dietrich-Hübner, Bereichsleitung Nachhaltigkeit BILLA AG & Vorständin Blühendes Österreich

Johann Hartl, Obmann ARGE Streuobst

Irene Neumann-Hartberger, Bundesbäuerin Österreich, Abg. z. NR

Gábor Wichmann, Geschäftsführer BirdLife Österreich & Vorstand Blühendes Österreich

Ronald Würflinger, Generalsekretär Blühendes Österreich



Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich zu diesem Kick-off eingeladen. Anmeldung erbeten unter: office@bluehendesoesterreich.at

AVISO: Partner:innen- & Presse Kick-off Blühendes Österreich #streuobst

Datum: Mittwoch, 7. Juni 2023, 11 Uhr

Ort: Haus der Philanthropie, Schottenring 16/3. Stock, 1010 Wien (Alte Börse); Zugang über Haupteingang vom Schottenring, Lift 5 & 6

Erreichbarkeit: U2, U4 bzw. Tram 1, 71, D, U2Z. Fahrradparkplätze vor dem Haus vorhanden

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Judith Terlizzi, Leitung Kommunikation Blühendes Österreich,

Tel. +43 676 711 74 50, j.terlizzi @ bluehendesoesterreich.at