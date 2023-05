Neßler/Koza: 500 Millionen Euro zusätzlich zur finanziellen Absicherung von Kindern und Familien in Zeiten der Teuerung

Grüne: 60 Euro monatlicher Zuschuss pro Kind für sozial benachteiligte Familien bis Ende 2024

Wien (OTS) - „Mit dem heute präsentierten Paket schützen wir ganz gezielt jene, die am stärksten von der aktuell außergewöhnlichen Teuerung betroffen sind. Wir geben den Familien, Alleinerziehenden und Kindern, die jetzt dringend mehr Unterstützung brauchen, die notwendige finanzielle Sicherheit in dieser schwierigen Zeit. Und das nicht nur einmalig, sondern auf längere Sicht, Monat für Monat und mit einem Gesamtvolumen von 500 Millionen Euro. Damit das Leben für alle leistbar bleibt, bis wir gemeinsam die aktuelle Teuerungskrise überstanden haben“, sagen Barbara Neßler, Sprecherin der Grünen für Kinder, Jugend und Familien, und Markus Koza, Sprecher der Grünen für Arbeit und Soziales, zum heute präsentierten Maßnahmenpaket gegen die Auswirkungen der Teuerung.

Die Bezieher:innen von Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Sozialhilfe und Ausgleichszulage erhalten bis Ende 2024 monatlich pro Kind automatisch 60 Euro zusätzlich ausbezahlt. Dasselbe gilt für Alleinverdiener:innen mit einem Monatseinkommen bis 2.000 Euro brutto. „Nach intensiven Verhandlungen können wir nun ein Paket präsentieren, das einen wichtigen Beitrag leistet, um Kinderarmut gezielt zurückzudrängen“, betonen die beiden. Alleinerziehende und Mehrkindfamilien unter prekären Einkommensbedingungen sind besonders stark von Armut oder sozialer Ausgrenzung betroffen. Zusätzlich zu den zusätzlichen 60 Euro je Kind und Monat wird das „Schulstartklar“-Paket von 120 auf 150 Euro erhöht und künftig zweimal jährlich ausbezahlt.

Darüber hinaus wird bis Ende des Jahres – bis zur nächsten regulären Inflationsanpassung – Sozialhilfe und Mindestsicherung ebenfalls um 60 Euro monatlich erhöht. „In einem reichen Land wie Österreich soll kein Kind am Monatsende die ‚Toastbrot-Tage‘ erleben müssen. Die Maßnahmen werden so rasch wie möglich umgesetzt, starten mit 1. Juli 2023 und gelten bis Ende 2024, die Auszahlung der 60 Euro erfolgt monatlich. Zusammen mit der bereits umgesetzten Valorisierung der Familien- und Sozialleistungen sorgen wir in der Teuerungskrise für die finanzielle Sicherheit von Kindern und Familien“, hält Barbara Neßler fest.

Mit dem vorliegenden Paket zur Eindämmung von Kinderarmut werden unter prekären Einkommens- und Lebensbedingungen lebende Familien direkt und zielgerichtet unterstützt. „Wir folgen damit den Empfehlungen der Wirtschaftsforschung und der Sozialverbände, die entsprechende Hilfsmaßnahmen eingefordert haben. Mit der Auszahlung über eineinhalb Jahre sowie der Inflationsanpassung von Familienbeihilfe und Kinderabsetzbetrag im nächsten Jahr, ist zusätzlich gesichert, dass auch 2024 – einem Jahr mit prognostiziert ebenfalls noch überdurchschnittlichen Inflationsraten – die Einkommenssituation armutsgefährdeter Familien verbessert wird“, ergänzt Markus Koza.

