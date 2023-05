Neuer „Kabarettgipfel“ mit Vitásek, Wagner, Schwarzmann, Sarsam und Schreiner zum Thema „Frühlingsgefühle“ am 19. Mai in ORF 1

Anschließend: „Omar Sarsam: Herzalarm“ und eine neue Folge „Was gibt es Neues?“

Wien (OTS) - Frühlingsgefühle, Herzalarm und konstant hohe Stimmungstemperatur! Am Freitagabend, dem 19. Mai 2023, steht um 20.15 Uhr in ORF 1 zunächst der 13. „Kabarettgipfel“ auf dem Programm. Andreas Vitásek, Berni Wagner, Martina Schwarzmann, Omar Sarsam und Clemens Maria Schreiner liefern ihre besten Pointen zum Thema „Frühlingsgefühle“. Anschließend um 21.20 Uhr gibt der Kabarettist und Mediziner Sarsam mit seinem Programm „Herzalarm“ humorvolle Einblicke in seine Arbeitswelt. Bei Oliver Baier in „Was gibt es Neues?“ um 22.35 Uhr rätseln Thomas Maurer, Eva Maria Marold, Clemens Maria Schreiner, Gerold Rudle und Benedikt Mitmannsgruber geschmacklich passend zur aktuellen ORF-Initiative „MUTTER ERDE:

Klima und Ernährung“.

„Kabarettgipfel“ um 20.15 Uhr

That’s Amore! Liebe liegt in der Luft, wenn die besten Kabarettistinnen und Kabarettisten aus Österreich und Deutschland über „Frühlingsgefühle“ sprechen. Andreas Vitásek begrüßt den Frühling gemütlich. Er bewegt sich mit der Rikscha statt dem Auto fort und wenn der Zug nicht mehr in den Tunnel fährt, legt er einen Stopp in der Apotheke ein. Berni Wagner entschleunigt unfreiwillig im Biomarkt. Auf der Suche nach Gemüse und Beratung übt er sich in Achtsamkeit und Geduld. Martina Schwarzmann begrüßt den Frühling in ihrem Garten und entdeckt dabei ihr Interesse an Insekten. Für Omar Sarsam bedeutete die junge Liebe auch einen interkulturellen Austausch. Im Waldviertel lernt er die Eltern seiner Frau kennen, Lufttemperatur und Stimmung unterkühlt. Beschwingt und kraftstrotzend bahnt sich hingegen der Frühling bei Clemens Maria Schreiner seinen Weg auf die Tanzfläche. Er tanzt wie eine schillernde Libelle zu den Klängen von „KGB – Die Kabarettgipfelband“.

„Omar Sarsam: Herzalarm“ um 21.20 Uhr

Manche an ihn gestellte Frage kann auch Kabarettist und Mediziner Omar Sarsam nur schwer beantworten: Warum ist die große Zehe eigentlich nicht immer die größte? Wie fühlt es sich an, wenn der linke Kopf weh tut? Und was in aller Welt ist eine Eruptionsstörung? Die Antworten sind aufgrund des Datenschutzes umso schwieriger zu geben. Nebenwirkungen: häufiges Lachen und gelegentliche musikalische Einlagen.

„Was gibt es Neues?“ um 22.35 Uhr

Anlässlich der aktuellen ORF-Initiative „MUTTER ERDE: Klima und Ernährung“ verteilt Oliver Baier besonders knusprige Geschenke an sein Rateteam. Thomas Maurer, Eva Maria Marold, Clemens Maria Schreiner, Gerold Rudle und „Was gibt es Neues?“-Neuzugang Benedikt Mitmannsgruber freuen sich über Algencracker und geröstetes Getier. Apropos Insekten: Der Leiter der ORF-Wissenschaftsredaktion Günther Mayr will vom Rateteam wissen, wie es eine australische Termitenart schafft, die Temperatur in ihrem Bau konstant zu halten. Ob diese Frage der ebenso gesuchte „Klima-Michel“ beantworten könnte?

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at