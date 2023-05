Wöginger: Maßnahmenpaket für Familien sorgt für 1.080 Euro zusätzliche Entlastung pro Kind

ÖVP-Klubobmann und Sozialsprecher: Regierung legt Schwerpunkt auf alleinerziehende Familien mit geringem Einkommen – Auch Schulstartpaket wird erweitert

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Das heute auf den Weg gebrachte Maßnahmenpaket für Familien sorgt für eine zusätzliche Entlastung von insgesamt 1.080 Euro pro Kind bis Ende 2024. Dabei hat die Bundesregierung den Schwerpunkt vor allem auf alleinerziehende Familien gelegt und setzt den Kampf gegen die Teuerung weiterhin entschlossen fort“, betont ÖVP-Klubobmann und Sozialsprecher August Wöginger.



Konkret erhalten Alleinerziehende mit Kindern, die nicht über der Bezugsgrenze von monatlich 2.000 Euro brutto liegen, bis Ende des Jahres 2024 antragslos 60 Euro im Monat pro Kind. Auch für Familien mit Kindern, in denen Arbeitslosengeld oder Ausgleichzulage bezogen wird, werden monatlich automatisiert 60 Euro für jedes Kind ausbezahlt. „Das bedeutet 18 Mal 60 Euro und damit 1.080 Euro, mit denen wir diese Familien in diesen Zeiten von hoher Inflation und Teuerungen nochmals unterstützen“, erklärt Wöginger den Fokus des heute im Ministerrat zum Beschluss stehenden Pakets. Einen weiteren wichtigen Schritt stelle daneben die Ausweitung des Schulstartpakets „Schulstartklar“ dar, für die in Summe weitere 15 Millionen Euro bereitgestellt werden. Der ÖVP-Klubobmann dazu weiter: „Schülerinnen und Schülern, die in unserem Land eine Schule besuchen und sich in finanziell prekären Verhältnissen befinden, werden statt 120 künftig 150 Euro ausbezahlt. Und das fortan zwei Mal im Jahr.“ Außerdem werde auch das Angebot für Lernhilfe für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche verbessert und die Mittel für die Plattform „weiterlernen.at“ um zehn Millionen Euro erhöht.



„Die letzten Jahre waren von einer Vielzahl an Krisen und Herausforderungen geprägt, wie der Corona-Pandemie, dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, der Energiekrise sowie der Inflation. Mit drei Anti-Teuerungspaketen im Volumen von 40 Milliarden Euro haben wir in der Koalition aus Volkspartei und Grünen rasch gehandelt. Die Bundesregierung mit Kanzler Karl Nehammer an der Spitze setzt mit dem Maßnahmenpaket für Familien diesen Kurs weiterhin fort, um gezielt Familien mit Kindern zu unterstützen. Unbürokratisch, treffsicher und zielgenau – und das werden wir auch in Zukunft tun, wo es notwendig ist“, schließt Wöginger.

