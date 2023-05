AVISO - PK: MUTTER ERDE und Greenpeace präsentieren neue Wege für eine krisensichere Ernährung in Österreich

Aktuelle FiBL-Studie zeigt, welche Lebensmittel trotz Klima-, Energiekrise & Co. unsere Zukunft sichern können

Wien (OTS) - Wien - Unsere Lebensmittelversorgung hat ein Problem:

diverse Krisen, darunter Klima-, Arten- und Energiekrise, gefährden die Ernährungssicherheit in Österreich und weltweit. Gleichzeitig verschärft auch die Landwirtschaft die Situation, denn bis zu 14 Prozent der globalen Treibhausgase sind direkt der Landwirtschaft zuzuschreiben. Bezogen auf das gesamte Ernährungssystem sind es sogar ein Drittel.

Die Studie “Krisensichere Ernährung - Bewertung ausgewählter eiweißreicher Lebensmittel hinsichtlich Risiken oder Potenziale nachhaltiger Ernährungssicherheit in Österreich” vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) setzt genau hier an: Sie hat untersucht, wie eine zukunftssichere Ernährung in Österreich aussehen kann, die diversen Krisen trotzt und damit die Zukunft sichert. Dafür vergleicht die Studie 25 proteinreiche Lebensmittel im Hinblick auf ihre Ökobilanz und ihre Importabhängigkeit.

Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen zur Pressekonferenz:

Vorstellung der Studie “Krisensichere Ernährung in Österreich”

Datum: Mittwoch, 24.05.2023

Zeit: 10:00 Uhr

Ort: Markhof, Markhofgasse 19, 1030 Wien, Offline sowie Online via Zoom

Ihre Gesprächspartner:innen sind:

Georg Zamecnik, Studienautor FiBL

Sebastian Theissing-Matei, Landwirtschaftsexperte bei Greenpeace Österreich

Anita Malli, Geschäftsführerin der Umweltinitiative MUTTER ERDE

Hinweise zur Medienteilnahme:

Um an der Pressekonferenz – sowohl offline als auch online -teilnehmen zu können, melden Sie sich bitte sobald wie möglich vorab an unter:

magnus.reinel@greenpeace.org, 0664 8817 2210.

Für die Online-Variante wird Ihnen dann ein Link zum Pressegespräch zugeschickt.

Die Initiative MUTTER ERDE wurde 2014 vom Österreichischen Rundfunk und den führenden Umwelt- und Naturschutzorganisationen Österreichs ins Leben gerufen. Gemeinsames Ziel ist es, Nachhaltigkeit zum Thema zu machen, zu informieren und Spenden für Umweltschutzprojekte zu sammeln.

Rückfragen & Kontakt:

Magnus Reinel

Pressesprecher

Greenpeace in Österreich

Tel.: +43(0)664 8817 2210

E-Mail: magnus.reinel @ greenpeace.org