10. Bezirk: Andy Lee Lang & Band im Böhmischen Prater

Restkarten für 26.5. sichern: 0660/46 46 614 und 0676/531 23 04

Wien (OTS) - Der vielseitige Sänger, Pianist und Entertainer Andy Lee Lang musiziert am Freitag, 26. Mai, einmal mehr im Böhmischen Prater in Wien-Favoriten. Um 19.00 Uhr fängt die neue Show „Still Rockin‘“ im Saal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30c) an. Einlass: 18.00 Uhr. Mit seinem Quintett spannt der Rock‘n Roll-Künstler einen temperamentvollen Klangbogen mit den Hits von Stars wie Bill Haley, Carl Perkins, Pat Boone, Gene Vincent, Ricky Nelson und Roy Orbison. Eine Hommage an Jerry Lee Lewis komplettiert das nostalgische Programm. Das Interesse des Publikums an dieser Veranstaltung ist groß. Es gibt noch wenige Restkarten zum günstigen Sonder-Preis von 15 Euro. Eine rasche Reservierung ist ratsam: Telefon 0660/46 46 614 („Kultur 10“, Roswitha Jarolim) und Telefon 0676/531 23 04 („Tivoli Office Büro“).

Der Verein „Kultur 10“ kooperiert bei dem Rock’n Roll-Konzert mit dem „Kulturverband Böhmischer Prater“. Informationen über sonstige Unterhaltungsangebote auf dem Prater-Gelände im Laaer Wald können per E-Mail direkt beim Verband angefordert werden: tivoliwien10@hotmail.com.

Allgemeine Informationen:

Rock’n Roll-Musiker Andy Lee Lang: www.andyleelang.at/

Kulturverband Böhmischer Prater: www.böhmischer-prater.at

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

