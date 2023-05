Preissteigerungen als Armutstreiber in Österreich: Das Rote Kreuz hilft!

Rotkreuz-Präsident Schöpfer: „Immer mehr Familien in Österreich leben in Armut. Die heute verkündeten Akutmaßnahmen sind gut, aber zu wenig. Wir brauchen langfristige Lösungen.“

Wien (OTS) - Die hohen Preise für Wohnung, Energie und Nahrungsmittel belasten aktuell immer mehr Menschen in Österreich. Laut einer EU-weiten Erhebung zu Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) hat sich die Armuts- und Ausgrenzungsgefährdung in den vergangenen fünf Jahren innerhalb der Gesamtbevölkerung von 16,8 auf 17,5 Prozent erhöht. In absoluten Zahlen sind dies knapp 1,6 Millionen Menschen in Österreich, von denen sich rund 200.000 Grundbedürfnisse wie Urlaub, Freizeitaktivitäten und den Austausch von abgenutzten Möbeln sowie unerwartet aufkommende Ausgaben nicht leisten können.

350.000 Kinder von Armut betroffen

Die Corona-Pandemie sowie aktuell die Energiekrise und die Teuerung haben die Lebensumstände von Menschen in prekären Situationen zusätzlich erschwert. Die bisherigen Einmalzahlungen der Bundesregierung haben den Betroffenen zwar temporär geholfen, ein nachhaltiger Effekt ist aber nicht zu spüren. „Immer mehr Menschen kommen mit ihrem Einkommen nicht aus. Bereits normale Ereignisse wie ein Schulanfang oder ein kaputtes Möbelstück können Rückstände bei den Fixkosten verursachen. Dadurch steigt die soziale Durchlässigkeit nicht und Kinderarmut bleibt ein großes Thema. Jetzt ist es an der Zeit, dass sich die Politik langfristige Lösungen und Strukturen überlegt. Aktuell sagen uns Wirtschaftsprognosen, dass die Inflation weitere Jahre hoch bleiben wird. Daher machen Befristungen bei Unterstützungsleistungen keinen Sinn“, sagt Gerald Schöpfer, Präsident des Österreichischen Roten Kreuzes. Das Rote Kreuz hilft Kindern mit seinen Lernhäusern in den Bereichen Bildung und soziale Kompetenz – beides wichtige Voraussetzungen für gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Individuelle Spontanhilfe – Finanzhilfe in Notsituationen – Wohnschirm

Die Anlaufstellen für Individuelle Spontanhilfe (ISH) des Österreichischen Roten Kreuzes unterstützen Menschen in akuten Notsituationen. Mithilfe individueller Beratung kann Betroffenen rasch mit einer einmaligen Überbrückungshilfe geholfen werden – in Form von Überweisungen und Gutscheinen. Im Jahr 2022 hat die ISH österreichweit mehr als 7.000 Menschen beraten, davon wurde in ca. 2.400 Fällen finanziell oder materiell unterstützt.

Ein spezifisches Problemfeld sind dabei die aktuell besonders hohen Energiekosten. Ein wichtiges Projekt in diesem Zusammenhang ist dabei die Unterstützung über das Programm „Wohnschirm“, in dem das Rote Kreuz seit Jänner in mehreren Bundesländern im Bereich „Energiesicherung“ mit entsprechenden Beratungsstellen tätig ist. „Dass die Mittel nun auf 164 Millionen Euro aufgestockt werden, ist erfreulich. Es braucht aber auch eine langfristige Absicherung für Menschen in akuten Notsituationen“, sagt Rotkreuz-Generalsekretär Michael Opriesnig.

Ebenfalls gefordert wird die Verantwortung der Energielieferanten selbst. „Wir fordern daher echte Ombudsstellen mit geschultem Personal bei den Unternehmen ein, die so im Übrigen im Energieeffizienzgesetz auch vorgesehen sind. Und zwar flächendeckend, bei jedem Netzbetreiber bzw. jedem Energieanbieter“, so Opriesnig weiter. Ein Beispiel, wie diese Umsetzung ausschauen kann, zeigt sich in einem Pilotprojekt in Wien, wo die Individuelle Spontanhilfe des Roten Kreuzes mit Wien Energie einen niederschwelligen Sprechtag an jedem zweiten Montag anbietet, um die Ursachen der finanziellen Herausforderungen zu klären und nachhaltige Lösungsansätze zu entwickeln.

Team Österreich Tafel – kostenlose Lebensmittel

Neben Energie- und Wohnkosten befinden sich auch die Lebensmittelpreise auf einem hohen Niveau. Seit 2010 sammeln die Team Österreich Tafeln, eine gemeinsame Initiative von Rotem Kreuz und Hitradio Ö3, in Supermärkten einwandfreie, aber nicht mehr verkäufliche Lebensmittel ein.

Rotkreuz-Präsident Schöpfer: „In den vergangenen Monaten ist der Bedarf an Unterstützungsleistungen stark gestiegen. Bei vielen Ausgabestellen gab es eine erhöhte Anfrage zwischen 20 und 50 Prozent, bei einzelnen Standorten sogar eine Verdopplung.“ Gleichzeitig sind die Mengen der gespendeten Waren sogar rückläufig und es braucht mehr und mehr Anstrengungen, um neben Spenden aus dem Lebensmitteleinzelhandel auch Spenden von weiteren Akteuren wie der Landwirtschaft oder den Produzenten zu lukrieren.

Die Lebensmittelspenden werden an Menschen in schwierigen finanziellen Verhältnissen abgegeben. Als Orientierung für eine Bezugsberechtigung dient dabei die Armutsgefährdungsschwelle laut Statistik Austria (aktuell für einen Einpersonenhaushalt bei 1.392 Euro monatlich). Fast 27.000 Haushalte mit mehr als 66.000 Benefizient:innen sind mittlerweile bei den 122 Ausgabestellen der Team Österreich Tafeln registriert, an denen von den knapp 6.000 freiwilligen Mitarbeiter:innen im Jahr 2022 mehr als 5.300 Tonnen Lebensmittel ausgegeben wurden.

Das Rote Kreuz trägt mit all seinen Dienstleistungen dazu bei, dass alle in unserer Gesellschaft ein menschenwürdiges Leben führen können.

Kennwort: Individuelle Spontanhilfe

Erste Bank

IBAN: AT57 2011 1400 1440 0144

BIC: GIBAATWWXXX

Kennwort: Team Österreich Tafel

Erste Bank

IBAN: AT46 2011 1200 3443 3268

BIC: GIBAATWWXXX

