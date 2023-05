Himmlischer Wellnessbereich von KLAFS im Fastenkur Hotel Engel

"Wer gesund sein will, braucht ein ausgeglichenes Immunsystem“, lautet die Devise von Familie Berkmann – Eigentümer des Fastenhotels Engel in Hittisau im Bregenzerwald/Vorarlberg.

Die Zusammenarbeit war toll. KLAFS hat alles super geplant und unsere Vorstellungen wie gewünscht und unkompliziert umgesetzt. Marita Berkmann, Eigentümerfamilie Hotel Engel in Hittisau

Hopfgarten (OTS) - Doch Fasten ist mehr als nur der zeitliche Verzicht auf feste Nahrung: Neben der körperlichen Reinigung und Erholung gehört nämlich auch die geistige Entspannung dazu. Aus diesem Grund hat das Hotel Engel sein Fastenkonzept mit einem entsprechenden Wellnessbereich ergänzt – ausgestattet von Weltmarktführer KLAFS.

Wer fastet, der sauniert!

Fasten und Saunieren sind zwei der ältesten Gesundheitspraktiken der Welt. Im Hotel Engel wird das bewährte Heilfasten nach Dr. Buchinger/Dr. Lützner angeboten – Fasten kann die körpereigenen Reparaturprozesse ankurbeln, die antioxidativen Abwehrmechanismen des Körpers aktivieren und dafür sorgen, dass alte Zellbestandteile durch den Prozess der Autophagie vom Körper recycelt werden. Das Saunieren wiederum löst einen Anstieg der Körpertemperatur und damit ein intensives Schwitzen aus, was nicht nur das Herz-Kreislauf-System und die Blutzirkulation positiv beeinflusst, sondern auch den Abtransport von Giftstoffen unterstützt. Wer das Fasten deshalb mit Saunabädern kombiniert, tut seiner Gesundheit einen enormen Gefallen – sofern man es richtig macht.

Das kleine, aber sehr feine Fastenhotel Engel im österreichischen Vorarlberg ist genau darauf spezialisiert und verhilft seinen Gästen über entsprechende Fastenkuren zu neuer Energie und einem ausgeglichenen Wohlbefinden. Dabei verfolgt das Hotel einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz: „Wir möchten unseren Gästen ein Rundum-Programm anbieten. Eine Entgiftung über entsprechende Fastenkuren wirkt sich positiv auf Körper, Geist und Seele aus und kann mit einer Ergänzung durch Gymnastik, Yoga, Massagen und eben Sauna- oder Dampfbädern wahre Wunder bewirken“, so Hotelchefin Marita Berkmann. Genau deshalb entschied sich Familie Berkmann im letzten Jahr für den Einbau eines Wellnessbereichs. Und wo Gesundheit eine wesentliche Rolle spielt, darf KLAFS nicht fehlen. Die Entscheidung fiel auf den Weltmarktführer für Sauna, Wellness und Spa, da nicht nur die Umsetzung sondern auch die Planung und Architektur des neuen Spas perfekt sein sollte. Und während des Projekts konnte der Experte selbst die größte Herausforderung meistern: die Zeit.

Nur sieben Wochen Zeit für KLAFS

KLAFS begeistert nicht nur durch seine hochqualitativen und funktionalen Produkte – von klassisch, luxuriös bis kompakt –, sondern auch mit seiner individuellen, zuverlässigen Planung und Umsetzung. So die Erfahrung der Bauherrin. Denn eine besondere Herausforderung des Wellnessprojekts war das knappe Zeitmanagement: „Wir haben für den Umbau lediglich sieben Wochen Zeit gehabt. Deshalb war uns ein zuverlässiger Partner enorm wichtig. KLAFS war uns natürlich schon im Vorfeld bekannt und genießt mit seinen zahlreichen Wellnessbereichen hier in Österreich zudem auch einen exzellenten Ruf. Als uns dann in einem Wellnessprospekt nochmal direkt die Produkte ins Auge fielen, war die Entscheidung schnell klar“, erinnert sich Marita Berkmann. Nach einer detaillierten Planung durch KLAFS startete der Umbau am 14. November und konnte ohne Komplikationen Ende Dezember beendet werden. „ Die Zusammenarbeit war toll. KLAFS hat alles super geplant und unsere Vorstellungen wie gewünscht und unkompliziert umgesetzt. “ Das Ergebnis: ein Spa-Bereich, der keine Wünsche offenlässt! Pünktlich zum Jahresbeginn 2023 ist in der Pension Engel nun der Name Programm: Denn neben einem wunderbaren Kur-Angebot begeistert das Hotel nun mit einem himmlischen Spa-Bereich.

Vielseitiges Kurangebot, vielseitiger Wellnessbereich

Neben einem Dampf- oder Fußbad können die Gäste auch die finnische Sauna und ein Sanarium genießen. Vor allem Letzteres bietet eine angenehme und wohltuende Wärme, die etwas kreislaufschonender ist und vor allem für Fasten-Anfänger und ältere Gäste die perfekte Lösung bietet, da hier etwas geringere Innenraumtemperaturen herrschen und das Saunieren so keine zusätzliche Belastung für den Körper darstellt. Auf diese Weise werden unterschiedliche Bedürfnisse abgedeckt und alle Besucher jeden Alters erhalten ihr individuelles Badeerlebnis. Der Außenbereich ermöglicht zudem Entspannung an der frischen Luft im Anschluss an ein heißes Saunabad. „Wir sind mit dem Ergebnis wunschlos glücklich“, erklärt Hotelleiterin Marita Berkmann.Doch nicht nur Familie Berkmann ist begeistert – auch die Resonanz der Gäste spricht für sich: „Die Gäste sind begeistert! Das Feedback ist nicht nur gut, sondern in der Tat grandios!“

Rückfragen & Kontakt:

KLAFS GmbH - Petra Stegmaier, MA

T +43 5335 2330 122

Email: petra.stegmaier @ klafs.at

www.klafs.at