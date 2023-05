Wechsel in der Geschäftsführung von Kohl > Partner

Stärkung der „Next Generation“

Villach (OTS) - Mit April 2023 gibt das Beratungsunternehmen Kohl > Partner einen Wechsel in der Geschäftsführung bekannt: Der langjährige Geschäftsführer Erich Liegl übergibt das Zepter an die „Next Generation“. Martin Mayerhofer und Helmut List ziehen in die Geschäftsführung ein. Gemeinsam mit Gernot Memmer werden sie zukünftig zu dritt das internationale Partnerunternehmen leiten.

Erich Liegl, der seit den Anfangsjahren mit im Boot ist und in den letzten zehn Jahren gemeinsam mit Gernot Memmer das Unternehmen leitete, zieht sich wie geplant aus der Geschäftsführung zurück. Er bleibt dem Unternehmen als Managing Partner erhalten und wird sich künftig mehr auf Kundenprojekte konzentrieren und intern das Wissensmanagement weiter vorantreiben. Ihm folgen in der Geschäftsführung Martin Mayerhofer, Experte für touristische Freizeitbetriebe und Helmut List, Experte für Hotellerie und Standortleiter Innsbruck, nach. Mayerhofer wird zukünftig intern den Bereich Controlling und Qualitätsmanagement verantworten und List seinen Fokus auf das Thema Marktbearbeitung legen. Gemeinsam mit dem bisherigen Geschäftsführer und Experten für Destinationen Gernot Memmer, intern zuständig für den Bereich HR, repräsentieren sie zukünftig das Geschäftsführer-Trio der Kohl & Partner GmbH.

Mit dieser Veränderung wurde ein weiterer Schritt in der Generationenübergabe gesetzt. Bereits im Januar durfte das Beratungsunternehmen den 33-jährigen Thomas Steiner neu in die Runde der nunmehr neun Managing Partner aufnehmen. Kohl > Partner beschäftigt aktuell rund 40 Mitarbeiter:innen in acht Standorten im deutschsprachigen Alpenraum.

