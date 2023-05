Ja, ich will(haben): Second Hand-Brautmode verzeichnet stärkstes Frühjahr aller Zeiten

Die Suchanfragen nach dem „Hochzeitskleid“ und dem „Brautkleid“ verzeichneten Rekordwerte im ersten Quartal 2023

390 Euro kostet ein neues bzw. neuwertiges Hochzeitskleid auf dem Marktplatz im Schnitt

Roben der Marken Anna Kara, Noni, Pronovias, La Sposa und Herve Paris besonders beliebt

Auch exklusive Anzüge und Ringe aus zweiter Hand stehen hoch im Kurs

Der Wonnemonat Mai markiert den Beginn der Hochzeitssaison. Wer einen der wohl schönsten Tage im Leben plant, muss einiges bedenken. Das beginnt bei der Suche nach dem perfekten Kleid oder dem passenden Anzug, geht von der Location über die Outfits der Brautjungfern bis hin zur Dekoration. Doch dabei muss es nicht immer etwas Neues sein. Und so ist Hochzeitsausstattung vom willhaben-Marktplatz frei nach dem Motto „Etwas Altes, etwas Neues, etwas Geborgtes, etwas Blaues“ in den vergangenen Jahren immer salonfähiger geworden. Denn: Wer seine Hochzeit - zumindest teilweise - Second Hand zelebriert, spart nicht nur bares Geld, sondern sagt auch besonders nachhaltig „Ja, ich will!“.

390 Euro für ein Hochzeitskleid in neuem bzw. neuwertigem Zustand

Bereits 2022, dem Jahr der Hochzeits-Comebacks nach der Pandemie, hat die Anzahl der Stichwortsuchen nach dem „Hochzeitskleid“ bzw. dem „Brautkleid“ ein besonderes Hoch erlebt – Werte, die im Laufe des ersten Quartals 2023 abermals getoppt werden konnten. Aktuell ist Brautmode auf willhaben weiterhin heiß begehrt. Und so befindet sich das Stichwort „Brautkleid“ unter den fünf meistgesuchten Begriffen in der Kategorie „Damenmode“ (Quelle: willhaben Plattformdaten, KW 15-18/2023). Ob ein zeitlos-schlichtes Kleid, ein raffiniertes Boho-Dress oder ein traditionelles Hochzeits-Dirndl - Ehefrauen in spe, die auf dem willhaben-Marktplatz nach einer ganz besonderen Robe suchen, haben die Qual der Wahl. Denn: Aktuell warten auf willhaben mehr als 16.000 Hochzeitskleider auf die Braut, die sich traut. Besonders begehrt sind dabei laut willhaben-Stichwortsuchen Roben der Marken Anna Kara, Noni, Pronovias, La Sposa und Herve Paris. Ein überwiegender Teil aller Brautkleider befindet sich dabei in bestem Zustand, im Durchschnitt kostete ein neues bzw. neuwertiges Hochzeitskleid auf willhaben zuletzt 390 Euro.

Mehr als 10.000 Herrenanzüge auf willhaben online

Auch die Herren der Schöpfung finden auf willhaben ein vielfältiges Angebot, um sich für ihre Hochzeit einzukleiden – und immer mehr nehmen diese Möglichkeit auch wahr. Innerhalb der Kategorie „Anzüge“ befand sich der „Hochzeitsanzug“ in den Kalenderwochen 15-18/2023 unter den Top 10 der Suchbegriffe. Besonders häufig halten Bräutigame in spe dabei nach Ensembles der Marken Hugo Boss, Suitsupply, Harris Tweed und Armani Ausschau und treffen dabei auch auf das entsprechende Angebot, denn: Derzeit sind auf willhaben mehr als 10.000 Anzüge gelistet. In neuem oder neuwertigem Zustand gilt es dabei im Schnitt etwa 68 Euro zu investieren.

„Verlobungsringe“ und „Eheringe“ unter den aktuell meistgesuchten Schmuckstücken

Mindestens genauso viel Bedeutung wie die Hochzeitsoutfits hat auch das, was an den Händen der (künftigen) Eheleute steckt – die Verlobungs- bzw. Trauringe. Auch diese besonderen Schmuckstücke müssen nicht zwangsläufig neu erworben werden. Und so befindet sich sowohl der „Verlobungsring“ als auch der „Ehering“ unter den derzeitigen Top 10-Stichwortsuchen innerhalb der Kategorie „Uhren/Schmuck“. Jeweils mehrere hundert „Verlobungsringe“ bzw. „Eheringe“ warten derzeit auf dem willhaben-Marktplatz darauf, dass ihnen ein zweites Leben und eine zweite Liebesgeschichte geschenkt wird.

Vom Kleid über den Anzug bis hin zur Deko: Hochzeits-Schätze auf willhaben

Ob glamouröse Prinzessinnen-Hochzeit oder intime Zeremonie - auf Österreichs größtem digitalen Marktplatz findet sich für jedes Fest das passende Highlight:

