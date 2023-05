UNICEF Österreich ist stolzer inhaltlicher Partner der Ausstellung „Kind sein" auf der Schallaburg

Wien (OTS) - UNICEF Österreich ist stolz darauf, als inhaltlicher Partner die Ausstellung "Kind sein" auf der Schallaburg unterstützen und präsentieren zu dürfen. Die Ausstellung, die vom 13.05.2023 bis zum 05.11.2023 auf der Schallaburg in Niederösterreich stattfindet, widmet sich dem Thema Kindheit und erforscht verschiedene Aspekte des Kindseins in der Gesellschaft, sowohl in der Gegenwart als auch in der Vergangenheit. Ein besonderer Fokus wir auch auf die Kinderrechte gelegt.

„Kind sein" wirft einen kritischen Blick auf die Art und Weise, wie eine Gesellschaft mit ihren Kindern umgeht und welche Rolle ihnen zugewiesen wird. Häufig wird über Kinder gesprochen, während sie selbst in der Gesellschaft und in der Politik oft kaum eine Stimme haben. Diese Ausstellung soll das Bewusstsein für die verschiedenen Facetten des Kindseins schärfen – angefangen von ständigem Lernen und Wachsen bis hin zur Interaktion mit Erwachsenen und den sich ständig verändernden Betrachtungsweisen. „Kind Sein" ist eine Ausstellung, die Menschen jeden Alters anspricht. Die interaktiven Stationen, visuellen Darstellungen und informativen Inhalte ermöglichen es den kleinen und großen Besucher:innen, eine persönliche Verbindung zu den Themen herzustellen und ein tieferes Verständnis für die Bedürfnisse und Rechte von Kindern zu entwickeln.

Die Ausstellung umfasst zwölf Themen und 15 Räume, die sich aus verschiedenen Perspektiven und Blickwinkeln der großen Frage annähern, was es bedeutet, ein Kind zu sein. Das Ziel der Ausstellung ist es, Bewusstsein für die Rechte der Kinder zu schaffen und Besucher:innen die Möglichkeit zu geben, die Welt aus der Perspektive von Kindern zu betrachten.

UNICEF Österreich – inhaltlicher Partner

UNICEF Österreich hat dabei mit umfangreichen Informationen und Einblicken in die Lebensumstände von Kindern weltweit zur Gestaltung der Ausstellung beigetragen. Die Ausstellung beleuchtet die Gestaltung von Kindheit und Kindsein in verschiedenen Epochen und Gesellschaftsschichten. Sie thematisiert auch die Rechte von Kindern sowie den Schutz und die Freiheit, die sie benötigen, um sich best möglich als eigenständigen Individuen mit besonderen Bedürfnissen entfalten zu können.

„ Jedes Kind und jede und jeder Jugendliche haben Rechte, die Kinderrechte – weltweit und auch hier in Österreich ,“ betont Lisa Heidegger-Haber, Pressesprecherin von UNICEF Österreich. „ UNICEF Österreich, genauso wie diese Ausstellung hier auf der Schallaburg, braucht es unbedingt, um zu informieren, um Bewusstsein und Möglichkeiten zu schaffen – und zwar für jedes Kind. Es ist die Aufgabe von uns allen, uns für die Rechte der Kinder einzusetzen und ihnen eine Stimme zu geben. ”

Weitere Programmhighlights im Rahmen der Ausstellung

Die Ausstellung „Kind sein" auf der Schallaburg lädt dazu ein, die Welt mit Kinderaugen neu zu betrachten und zu entdecken. Dabei soll das Zusatzprogramm zur Ausstellung helfen. Im Gesprächslabor „Jetzt verstehen wir uns!“ erhalten die Besucher:innen die Möglichkeit, mit anderen zu erforschen, wie geneartionenübergreifende Kommunikation besser gelingen kann. Im Rahmen der „Arkadenhof-Gespräche“ im Bezug auf die Ausstellung „Kind sein“ diskutieren Expert:innen und Spezialist:innen mit den Gästen der Schallaburg über brennende Fragen rund um das Aufwachsen in der heutigen Zeit. Der Podcast „Schallacast“ vertieft die Themen der Ausstellung, wie zum Beispiel Kinderarmut.

Als zusätzliches Highlight, werden die jungen Gäste dazu eingeladen, die „Zeitkapsel der Erinnerung“ mit Emotionen und Erwartungen zu füllen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website der Ausstellung unter https://www.schallaburg.at/de/ausstellungen/2023-kind-sein

Rückfragen & Kontakt:

Für UNICEF Österreich:

Michael Blauensteiner

Telefon: +43 660 38 48 821

E-Mail: presse @ unicef.at



Für die Schallaburg:

Rückfragen:

Klaus Kerstinger, Pressesprecher Schallaburg,

E-Mail: klaus.kerstinger @ schallaburg.at

Mobil: 0664/60499652