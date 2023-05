OeAD, Wiener Festwochen, Wiener Staatsoper und Verein Jugend und Kultur bieten geballte Woche der Kulturellen Bildung an

Von 20. bis 26. Mai 2023 findet die UNESCO International Arts Education Week statt

Wien (OTS) - Von 20. bis 26. Mai 2023 bietet Österreichs Bildungsagentur OeAD in Kooperation mit den Wiener Festwochen, der Wiener Staatsoper und dem Verein Jugend und Kultur in Wiener Neustadt ein vielfältiges Programm der Kulturellen Bildung an. In dieser Zeit findet die UNESCO International Arts Education Week statt. Damit will die UNESCO die Wichtigkeit der Kulturellen Bildung in- und außerhalb der Schule sowie die Teilhabe an Kunst und Kultur für junge Menschen in den Fokus rücken.

„Mittels Kultureller Bildung kann ein konstruktiver Umgang mit Vielfalt und auch mit Unterschiedlichkeit in der Gesellschaft unterstützt werden – diese gemeinsame Woche soll das deutlich unterstreichen. Als Österreichs Bildungsagentur fördern wir die Zusammenarbeit zwischen Kunstschaffenden, Kulturinstitutionen und Schulen. Wir möchten Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben, sich aktiv mit Kunst und Kultur auseinanderzusetzen. Besonders bedanke ich mich für die tollen Kooperationen in dieser Woche bei den Wiener Festwochen, der Wiener Staatsoper und dem Verein Jugend und Kultur“, betont OeAD-Geschäftsführer Jakob Calice.

Veranstaltungen in Wien und Niederösterreich

Schüler/innen bekommen im Rahmen der Wiener Festschulwochen (22. bis 26. Mai) die Möglichkeit, gemeinsam ein Theaterstück zu besuchen und erleben eine lebendige Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur. Dazu werden von den Wiener Festschulwochen kostenlose kulturvermittelnde Workshops für Schulklassen angeboten, die sich mit den Inhalten der ausgewählten Stücke intensiv beschäftigen. Die Wiener Staatsoper inszeniert mit „On the road with Tschick“ am 20. und 21. Mai am Karlsplatz in Wien ein performatives Stationen-Theater. Dabei nehmen 80 junge Darstellerinnen sowie das Bühnenorchester der Wiener Staatsoper an einem „Outdoor Musiktheater-Performance Walk“ teil. Auch Lehrlinge von „Jugend am Werk“ werden unter der Leitung von Dietmar Flosdorf durch das OeAD-Programm „K3-Projekte. Kulturvermittlung mit Lehrlingen“ bei der Performance mitwirken und ein Schrottauto zum Klingen bringen. Weitere Kooperationspartner sind Superar, das Künstlerhaus, das Österreichische Rote Kreuz und die Musikuniversität Wien. Zu einer Jubiläums-Ausstellung laden der „Verein Jugend und Kultur“ und der OeAD nach Niederösterreich ein. Seit zehn Jahren können Lehrlinge unter dem Titel kreAKTIV an Kulturvermittlungsprojekten im Land Niederösterreich teilnehmen. Im Schloss Fischau findet dazu die Ausstellung „Wenn Lehrlinge Filme machen, singen und Wände bemalen“ statt. Ausgewählte Werke und Objekte aus zehn Jahren Kulturvermittlung mit Lehrlingen – von Graffitis und Filmen bis zu Hörspielen – machen das kreative Schaffen der letzten Jahre sichtbar. Die Ausstellung ist von 25. Mai bis 11. Juni 2023 geöffnet.

Informationen und Termine

Rückfragen & Kontakt:

OeAD - Agentur für Bildung und Internationalisierung

Mag. Ursula Hilmar

01/534 08-270

presse @ oead.at

www.oead.at