GrECo International übernimmt Denkberatung

Österreichs größter Risikospezialist baut seine Aktivitäten in Oberösterreich aus

Wien (OTS) - (Wien/Linz/GrECo) – Der seit über 12 Jahren etablierte und auf Gewerbe spezialisierte Versicherungsmakler Denkberatung GmbH und GrECo kombinieren ihre langjährige Expertise und Marktpräsenz in Oberösterreich.

Viele oberösterreichischen Unternehmen vertrauen der Denkberatung in der Abwicklung ihrer Versicherungsportfolios und können sich auf kompetente Beratung und Branchen Know-how immer verlassen. Der Versicherungsmarkt steht aber vor einem großen Wandel, ausgelöst durch die aktuelle wirtschaftliche Lage, die Energiekrise, der Klimawandel, Cyber & Crime, etc. In diesem harten Versicherungsmarkt sind Unternehmen gefordert in das eigene, präventive und begleitendende Risikomanagement zu investieren und dieses auszubauen.

„ Durch die Zusammenarbeit mit Österreichs führendem Risiko- und Versicherungsspezialisten für Industrie, Handel, Gewerbe und den öffentlichen Sektor, GrECo, und dessen Branchen-Spezialisierung können komplexe Versicherungsthemen kompetent und klientennah gelöst werden ,“ freut sich Oliver Denk, Inhaber des Versicherungsmaklers, über diesen Zusammenschluss und darauf seine Präsenz in Oberösterreich der GrECo International AG, zur Verfügung zu stellen.

Christoph Repolust, Vorstand der GrECo International AG, dazu: „ Für GrECo ist es ein weiterer Schritt zur Stärkung der dezentralen Standortpolitik. Die individuelle Risiko- und Versicherungssituation unserer Klienten ist unsere tägliche Herausforderung. Das tiefe Verständnis und unsere feinen „Antennen“ für deren Branche ermöglichen uns, besten Service und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. “

„ Gemeinsam mit Herrn Denk, der dem Unternehmen erhalten bleibt und seinen Kolleg*Innen arbeiten wir nun im Risikomanagement mit verstärkter Kraft für unsere Klienten in Oberösterreich, damit sich diese beruhigt auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können ,“ freut sich GrECo Regional Manager für Oberösterreich, Peter Deutsch.

Über GrECo

Die GrECo Gruppe ist ein Familienunternehmen und Österreichs führender Risikospezialist und Versicherungsmanager für die Industrie, den Handel, das Gewerbe sowie den öffentlichen Sektor. Aktuell werden vom Unternehmenssitz in Wien aus 68 Niederlassungen mit zirka 1.200 MitarbeiterInnen in 17 Ländern geleitet. In Österreich ist GrECo mit 12 Niederlassungen und rund 382 MitarbeiterInnen vertreten. Peter Deutsch leitet als Regional Manager die GrECo Niederlassung in Linz mit derzeit 45 Mitarbeitenden.

Die dezentrale Standortpolitik und die damit verbundene persönliche Nähe zu den Klienten sind zentrale Elemente der umfassenden Dienstleistung, und meist ein großes Plus gegenüber Mitbewerbern. Über das globale Netzwerk von Versicherungsspezialisten, GrECo nova, ist GrECo auch international in über 200 Ländern weltweit vertreten.

