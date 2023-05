Staatspreis Wirtschaftsfilm 2023 geht an Frl. Müller & Söhne

Beste Wirtschaftsfilme des Landes ausgezeichnet - Kreative Videoserie “my Legrabox“ als Siegerprojekt

Wien (OTS/BMAW) - Das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft hat am Dienstagabend den Staatspreis Wirtschaftsfilm 2023 vergeben. Aus 118 Einreichungen wurde „my Legrabox“ der Frl. Müller & Söhne Filmproduktion GmbH als Staatspreisträger ausgewählt. Auftraggeber für das Siegerprojekt ist die Julius Blum GmbH. Die Jury betonte den einfachen Zugang zu einem komplexen Thema, wobei die Protagonisten zeigen, wie divers Inspirationen für Möbel sein können und dass Kreativität ihren Ursprung in vielen verschiedenen Quellen findet. Zudem überzeugte die Videoserie durch ihren künstlerischen Aspekt und die technische Ausführung.

„Der Wirtschaftsfilm genießt im Vergleich zu seinem ‚großen Bruder‘ Werbefilm in der Öffentlichkeit zu Unrecht geringere Aufmerksamkeit. Dabei ist gerade der Wirtschaftsfilm ein zentrales Instrument der Unternehmenskommunikation. Als Image-, Informations- und Präsentationsmedium verfügt er über eine breite Palette an Anwendungsgebieten quer durch alle Branchen und Erscheinungsformen. Diese reichen von Kommunikation und Information über Schulung, Imagefilm, Leistungs- und Produktpräsentation bis hin zu Tourismus, Berufsinformation und dem aktuell besonders wichtigen Thema Recruiting“, so Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler, die den Staatspreis überreichte.

Nominierungen zum Staatspreis

Die Jury wählte fünf Nominierte zum Staatspreis Wirtschaftsfilm aus denen der Staatspreisträger gekürt wurde.

Neben dem Staatspreisträger wurden folgende Projekte als Nominierungen ausgezeichnet:

„Manifest - Work On Progress“

Produzent: Kaiserschnitt Film GmbH

Auftraggeber: STRABAG SE

Agentur: Jung von Matt DONAU GmbH

„SO EINEN WEIN SPIELT’S NUR DA – Nicholas Ofczarek als die Weine des Burgenlands“

Produzent: Das Rund GmbH

Auftraggeber: Wein Burgenland

Agentur: Wien Nord Serviceplan

„ÖBB XMAS“

Produzent: PPMNEXT Film GmbH

Auftraggeber: ÖBB

Agentur: papabogner Gmbh

„Mahlzeit!“

Produzent: FORAFILM

Auftraggeber: Transgourmet Österreich GmbH

Agentur: vorauerfriends communications gmbh

Im Rahmen der Staatspreisverleihung wurde auch ein Sonderpreis für junge Filmproduzentinnen und -Produzenten an

„Uptraded Valentinstags-Kampagne“ von der uptraded GmbH (Produzent und Auftraggeber)

vergeben.





Über den Staatspreis Wirtschaftsfilm

Der wichtigste Wirtschaftsfilmpreis Österreichs wird in dieser Form seit 2005 alle zwei Jahre verliehen. Veranstaltet wird der Staatspreis Wirtschaftsfilm vom Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft (BMAW) in Kooperation mit dem Fachverband der Film- und Musikwirtschaft der Wirtschaftskammer Österreich. Das Österreichische Filmservice agiert als Organisator des Wettbewerbs. Ziel des Staatspreises ist es, Image und Bekanntheitsgrad des Wirtschaftsfilms zu verbessern und ihn als eigene Filmgattung verstärkt im Bewusstsein der Öffentlichkeit zu positionieren. Zusätzlich wird ein Sonderpreis für junge Filmproduzentinnen und -produzenten vergeben.

Fotos von der Staatspreis-Verleihung finden Sie auf www.staatspreisfilm.at und auf dem FlickR-Account des BMAW https://www.flickr.com/gp/141875875@N02/0nBfph39eD

