Raiffeisen-Holding NÖ-Wien vertieft die strategische Partnerschaft mit der MGN

Wien/Baden (OTS) - Die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien – über die Niederösterreichische Milch Holding GmbH Mehrheitseigentümerin des Molkereiunternehmens NÖM AG mit Sitz in Baden – veräußert 10 % ihrer NÖM-Anteile an die MGN Milchgenossenschaft NÖ. Damit hält die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien, Österreichs größte private Beteiligungsholding, zukünftig 65 % der NÖM-Anteile, Niederösterreichs Milchbauern 35 %. Mit diesem Schritt möchten die Eigentümer eine kontinuierliche strategische Weiterentwicklung der NÖM AG sicherstellen.

Die Erhöhung der Beteiligung der MGN am Milchverarbeitungsunternehmen NÖM AG trägt zur Vertiefung der langjährigen strategischen Zusammenarbeit bei. "Unsere Mitglieder, Niederösterreichs Milchbauern, übernehmen damit zukünftig noch mehr Verantwortung bei der Milchverarbeitung und der Milchvermarktung", so MGN-Obmann Martin Steiner.

Raiffeisen-Holding NÖ-Wien Generaldirektor Michael Höllerer sieht in diesem Schritt ein wichtiges Signal für eine starke, ökonomisch nachhaltige Kooperation: "Wir sind seit rund 30 Jahren Eigentümer der NÖM AG und damit auch wesentlicher Partner der niederösterreichischen Milchbauern – uns ist es wichtig, dass regionale Produktion und ländliche Räume eine sichere Zukunft haben."



Über die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien

Die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien ist eine der größten privaten Beteiligungsholdings in Österreich, die genossenschaftlich organisiert ist. Sie ist in den Geschäftsfeldern Bank, Agrar, Infrastruktur und Medien tätig. Zu ihren Beteiligungen zählen u.a. Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien, AGRANA, Leipnik-Lundenburger Invest, NÖM, STRABAG und Kurier.

www.raiffeisenholding.com



Über die MGN

Die MGN Milchgenossenschaft NÖ ist eine Liefergenossenschaft mit mehr als 2.500 Mitgliedern aus Niederösterreich, dem Burgenland und der Oststeiermark. Die jährliche Milchmenge von mehr als 430 Millionen Kilogramm wird an die NÖM AG geliefert.

www.mgn.at



Über die NÖM AG

Das niederösterreichische Unternehmen mit Sitz in Baden wurde 1898 von Franz v. Pirko als "Niederösterreichische Molkerei reg. Genossenschaft mbH" gegründet. Seit 125 Jahren steht die Niederösterreichische Molkerei NÖM für hochwertige Milchprodukte. Mit dem Verständnis für den Konsumenten, dem Feingefühl für Lebensmitteltrends, permanenter Investition in neue Technologien und einem gelebten sehr hohen Qualitätsstandard entwickelte sich die niederösterreichische Molkerei in den vergangenen Jahrzehnten zu einem erfolgreichen europäischen Unternehmen, welches den nationalen wie auch internationalen Markt laufend mit Produktinnovationen bedient. Rund 2.500 Milchbauern beliefern die NÖM jährlich mit ca. 433 Millionen Kilogramm Rohmilch. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 750 Mitarbeitende und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von 563 Millionen Euro.

www.noem.at



Rückfragen & Kontakt:

Konzernkommunikation

Raiffeisen-Holding NÖ-Wien und Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien

presse @ raiffeisenbank.at / Tel. +43-1-211 36 DW 2466