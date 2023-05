Strategic Economic Talks stärken Beziehungen zwischen Südosteuropa und DACH-Region

Savudrija / Kroatien (OTS) - Vom 11. bis zum 13. Mai 2023 fanden im Kempinski Hotel Adriatic (Savudrija, Kroatien) zum dritten Mal die Strategic Economic Talks statt. Die renommierte Veranstaltung wurde von TPA, einem internationalen Steuerberatungsunternehmen, in Zusammenarbeit mit SEEBDN (Southeast Europe Business Development Network) ausgerichtet. Im Fokus der hochkarätigen Veranstaltung stand die Stärkung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Südosteuropa und dem deutschsprachigen Raum sowie tagesaktuelle Themen.

Die Strategic Economic Talks in Istrien boten eine Plattform für die Diskussion aktueller wirtschaftspolitischer Entwicklungen in den Ländern Südosteuropas. Prominente Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft nahmen erneut an diesem exklusiven Treffen teil und führten einen regen Austausch. Thomas Haneder, Partner und Mitglied des Management Teams bei TPA, betonte die Bedeutung der Strategic Economic Talks und ihr Potenzial, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Südosteuropa und dem deutschsprachigen Raum weiter zu stärken: " Die Strategic Economic Talks dienen als Katalysator für eine engere wirtschaftliche Verflechtung zwischen den Regionen. Wir stehen vor zahlreichen politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen. Ukrainiekrieg, Energiekrise, Inflation, Arbeitskräfteknappheit, digitale Transformation – diesen Herausforderungen müssen sich auch die Länder Südosteuropas stellen. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern für die intensiven und konstruktiven Diskussionen zu diesen Themen. "

Ein Auszug der Gästeliste:

Mitko Andreevski - Energieberater des Premierministers von Nordmazedonien, Gründer und General Manager von CNG System; Wolfgang Anzengruber - Mitglied des ÖBAG Advisory Boards, Siemens AG, Asfinag, ehemaliger CEO von Verbund AG; Sandra Bijelic - Leiterin der Unternehmenskommunikation bei Kapsch TrafficCom AG; Nathalie de Gaulle - Vorsitzende von Princeps Strategy, Senior Advisor bei Teneo; Domagoj Dolinsek - Gründer und Geschäftsführer von Planradar; Dorothea Gros - Country Sales Manager Intramural Austria bei B. Braun Austria GmbH - Teil der B. Braun Group; Hannes Höllinger - Leiter Business Development/M&A/Ext. und Mitglied des Management Boards von Prinzhorn Holding; Violeta Jovanovic - Geschäftsführerin bei NALED; Fritz Kaltenegger - Präsident von SEEBDN und Geschäftsführer von Cafe+Co; Yves Leterme - Ehemaliger Premierminister von Belgien; Igor Luksic - Ehemaliger Premierminister von Montenegro; Ivica Mestrovic - Präsident des Vorstands bei Intis; Markus Müller - Partner Digital Advisory & Transformation bei TPA Group; Thomas Narbeshuber - Group Vice President BASF, Leiter des Country Clusters BASF Europe South Central; Aleksandra Popovic - Gründerin und strategische Beraterin von Lovćen Banka AD Podgorica; Philippe Rombaut - Eigentümer von AGROPOLYCHIM; Jürgen Schreder, österreichischer Wirtschaftsdelegierter für Serbien, Montenegro und Nordmazedonien; Aleksander Topol - Geschäftsführer von SAMER INTERNATIONAL S.R.L.; Bosko Vucurevic - Präsident der Handels- und Industriekammer von Vojvodina; Harald Waiglein - Chef der Sektion für Wirtschaftspolitik, Finanzmärkte und Zölle im österreichischen Bundesministerium für Finanzen; Josef Wuketich - Österreichischer Botschafter in Kroatien und viele andere.



Über TPA: Zahlen und Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungsunternehmen in Österreich. Das Angebot umfasst Steuerberatung, Buchhaltung und Unternehmensberatung. 750 Mitarbeiter:innen in vierzehn österreichischen Niederlassungen stehen Ihnen zur Seite. Die TPA Gruppe ist – mit rund 1.850 Mitarbeiter:innen – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

