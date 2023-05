Coface: Christiane von Berg ist neue Chefvolkswirtin für DACH und Benelux

Wien (OTS) - Christiane von Berg übernimmt die Rolle der Chefökonomin für die gesamte DACH-Region Deutschland, Österreich und die Schweiz sowie für die Benelux-Staaten Belgien, die Niederlande und Luxemburg bei Coface. Die Volkswirtin verfügt über zwölf Jahre Erfahrung im Bereich der politischen Ökonomie. Von Berg ist seit 2019 beim internationalen Kreditversicherer tätig und war bislang für die Länder- und Branchenrisikoanalyse in der Region Nordeuropa verantwortlich. Seit Sommer 2022 tritt sie regelmäßig beim Fernsehsender NTV als Expertin in den Börsennachrichten auf.

Von Berg wurde 1986 in Würselen (Deutschland) geboren und hat an der Universität Mainz erfolgreich Volkswirtschaftslehre und Politikwissenschaft studiert. Zudem hält sie einen Advanced Master im Bereich internationale Wirtschaftsforschung vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Während des Studiums arbeitete sie als Assistentin des finanzpolitischen Sprechers der CDU-Fraktion im Landtag von Rheinland-Pfalz. Zudem sammelte sie mehrere Jahre Erfahrung im Medienbereich als Redaktionsassistentin beim politischen Fernsehsender PHOENIX mit dem Schwerpunkt Wahlberichterstattung. Nach ihrem Studium wechselte sie zur Bayerischen Landesbank (BayernLB), wo sie als Ökonomin mit den Regionen USA und Japan für das finanzmarktorientierte makroökonomische Research arbeitete. Dabei spezialisierte sie sich auf Finanz- und Geldpolitik sowie auf politische Risiken.

Coface: for trade – Gemeinsam Geschäfte entwickeln

Mit über 75 Jahren Erfahrung und dem dichtesten internationalen Netzwerk ist Coface führend in der Warenkreditversicherung und bei Finanzdienstleistungen wie Factoring, Single Risk Cover, Kautionsversicherung oder Informationsdienstleistungen. Die Experten von Coface arbeiten am Puls der globalen Wirtschaft und unterstützen rund 50.000 Kunden in 100 Ländern beim Aufbau erfolgreicher, wachsender und dynamischer Unternehmen. Mit Insights von Coface können diese Unternehmen fundierte Entscheidungen treffen und ihre Position stärken, indem sie verlässliche Informationen über Geschäftspartner erhalten und sich vor Zahlungsausfallrisiken schützen – sowohl im Inland als auch im Exportgeschäft. Im Jahr 2022 beschäftigte Coface rund 4.720 Mitarbeitende und erzielte einen Umsatz von 1,81 Milliarden Euro.



Coface Webinar: Man muss die Welt kennen um sie rocken zu können

Am Montag, den 22. Mai, laden wir Sie zu einem Coface Live Webinar mit dem Titel: Man muss die Welt kennen um sie rocken zu können - Risikomanagement in einer sich verändernden Welt, ein.



Gerade jetzt ist es besonders wichtig über die finanzielle Bewertung und Zukunft Ihrer Kund:innen Bescheid zu wissen. Als einer der weltweit führenden Anbieter für Kreditversicherungslösungen nutzen wir unsere Expertise um unsere Business Information Produkte mit Zahlungserfahrungen aus erster Hand anzureichern.



Unsere Coface-Expert:innen beschäftigen sich mit den wirtschaftlichen Auswirkungen auf Ihre Branche und diskutieren über Perspektiven für Österreich.



Seien Sie live dabei und stellen Sie Ihre Fragen an unsere Speaker:

* Dagmar KOCH, Country Managerin Coface Austria

* Christiane VON BERG, Head of Economic Research BeNeLux & DACH

* Markus NOTHHELFER, Head of Business Information Coface Austria

* Sabine WENKO, Director Group Risk Management, ZKW Group GmbH

* Ernst RATZINGER, Purchasing Commodity Buyer Mechatronics and Metal Parts, ZKW Group GmbH

Datum: 22.05.2023, 15:00 - 16:30 Uhr

Ort: Online

Wien, Österreich

Url: https://attendee.gotowebinar.com/register/5549230117576793178?source=PACvB

