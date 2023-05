Motorradfahren für die gute Sache: „BIKER AGAINST CANCER“ und „GENTLEMAN‘S RIDE VIENNA“ am 21. Mai 2023 am Wiener Rathausplatz

Hunderte Motorradfahrer machen in Wien auf die Bedeutung der Vorsorgeuntersuchung für Prostatakrebs aufmerksam

Enzersfeld (OTS) - Nach 3 Jahren Corona-bedingter Pause kehrt der Gentleman‘s Ride Vienna zusammen mit Biker against Cancer am kommenden Sonntag zurück nach Wien! Hunderte Motorradfahrer machen dabei auf die Bedeutung der Vorsorgeuntersuchung für Prostatakrebs aufmerksam.

„Biker against Cancer“ macht auf die Gesundheitsvorsorge von Männern, insbesondere Prostatakrebs aufmerksam und findet im Anschluss an den „Distinguished Gentlemans Ride“, der weltweit größten Motorrad-Wohltätigkeitsveranstaltung, am Wiener Rathausplatz statt. Bei dieser einzigartigen Veranstaltung geht es um mehr als nur das gemeinsame Motorradfahren. Es geht darum, ein Bewusstsein für Männergesundheit und insbesondere für die Bedeutung von Vorsorgeuntersuchungen für Prostatakrebs zu schaffen.

Der „Distinguished Gentleman's Ride“ ist eine globale Bewegung von Motorradfahrern, die sich für einen guten Zweck einsetzen. Seit seiner Gründung im Jahr 2012 hat der Ride weltweit über 34 Millionen Dollar gesammelt und auf die Gesundheit von Männern aufmerksam gemacht.

2023 wird die Veranstaltung in Wien von einer Gruppe leidenschaftlicher Motorradfahrer organisiert, die sich für die Männergesundheit einsetzen und gemeinsam für einen guten Zweck fahren wollen. "Wir wollen unsere Leidenschaft für das Motorradfahren nutzen, um mit dieser Veranstaltung auf die Bedeutung von Vorsorgeuntersuchungen für Prostatakrebs aufmerksam zu machen", sagt einer der Organisatoren des Distinguished Gentleman's Ride in Wien. Die teilnehmen Fahrer*Innen werden in ihren besten Anzügen und Krawatten auf ihren Motorrädern von 5 unterschiedlichen Sammelpunkten durch die Straßen von Wien Richtung Rathausplatz fahren – ob klassische Motorräder, Roller oder Chopper – der gemeinsame Gedanke steht im Vordergrund. Am Wiener Rathausplatz werden zwischen 500 und 800 Motorräder bei der einzigartigen Veranstaltung erwartet, die nicht nur für Motorradfahrer sondern für alle Besucher von Bedeutung sein soll.

Das „Biker against Cancer“ Event startet am Sonntag, dem 21. Mai 2023 um 11:00 Uhr auf dem Wiener Rathausplatz. Neben Ausstellern aus dem Gesundheitsbereich wie der Österreichischen Krebshilfe, dem SKV Wien, Feelgood Medizin und Adjuvare unterstützen auch Motorradfirmen wie BMW Motorrad, Vespa, Triumph Motorcycles und Aussteller aus dem Motorrad-Zubehörhandel die Initiative. Foodtrucks sorgen für das leibliche Wohl der Besucher.

"Wir freuen uns sehr auf den Distinguished Gentleman's Ride in Wien und hoffen, dass wir viele Menschen dazu inspirieren können, ihre Gesundheit ernst zu nehmen", sagt ein weiterer Organisator der Veranstaltung. "Wir hoffen, dass unsere Botschaft gehört wird und dass wir dazu beitragen können, das Bewusstsein für Prostatakrebs und die Vorsorge zu erhöhen."

Anmeldung zum Gentleman’s Ride Vienna unter: www.gentlemansride.com/rides/austria/vienna

Rückfragen & Kontakt:

Erzbergrodeo GmbH

Martin Kettner

+43 699 113 46 833

martin.kettner @ redbullerzbergrodeo.com

www.redbullerzbergrodeo.com / www.motorradreporter.com