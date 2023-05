Institut für Interne Revision startet neues Mentoringprogramm „New Auditors“

Mit „New Auditors“ startet das IIA Austria eine Informationsoffensive für Berufsorientierung und Nachwuchsförderung, inklusive kostenlosem Mentoring-Programm.

Internal Audit ist ein Job mit Zukunft und Perspektive. Als Berufsvertretung ist es unsere Aufgabe, die vielfältigen Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten aufzuzeigen. Mit New Auditors forciert das Institut für Interne Revision eine Nachwuchsförderung und bietet ein umfassendes Angebot für die berufliche Weiterentwicklung und Orientierung. Gottfried Berger, Vorstandsvorsitzender IIA Austria

Wien (OTS) - 17. Mai 2023 - Wie viele andere Berufsfelder steht auch die Interne Revision vor der Herausforderung, qualifizierte Nachwuchstalente zu finden und für den Beruf zu begeistern. Denn gibt es nicht genügend Internal Auditors, ist dies zugleich ein großes Risiko für Unternehmen und Organisationen, weil dann das nötige und von Stakeholdern gewünschte Maß an Sicherheit in Bezug auf geschäftskritische Risiken nicht gewährleistet werden kann.

Um das Berufsbild des Internal Audit bekannter zu machen und den Pool an Talenten erweitern zu können, startet das Institut für Interne Revision Österreich (IIA Austria) daher mit „New Auditors“ eine Informations- und Nachwuchsoffensive, die sich nicht nur an junge Talente, sondern auch an Fachkräfte richtet, die diesen spannenden und abwechslungsreichen Beruf noch nie in Erwägung gezogen haben.

Zentrales Element von „New Auditors“ ist ein neues, kostenloses Mentoringprogramm, bei dem Profis aus der Internen Revision Personen, die neu in das Berufsfeld des Internal Audit einsteigen, unterstützend für einen umfassenden Wissenstransfer zur Verfügung stehen.

Das Angebot richtet sich an Studienanfängerinnen und Studienanfänger ebenso wie an Studierende, die bereits kurz vor ihrem Abschluss stehen und mehr über die Tätigkeiten und Möglichkeiten im Bereich des Internal Audit erfahren möchten oder konkrete Unterstützung bei fachlichen Fragen suchen. Ebenso eignet sich das Mentoringprogramm für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, etwa aus den Bereichen Mathematik, Physik, Bauingenieurswesen und insbesondere Informatik und Wirtschaftsinformatik.

Ablauf des Mentoringprogramms

Neben analytischen Fähigkeiten, sozialen Kompetenzen und Kommunikationsfähigkeiten sollen die künftigen Mentees bereits klare Vorstellungen ihrer beruflichen Zukunft sowie die Bereitschaft mitbringen, sich für ihre Ziele einzusetzen.

Mentees erhalten mit der Teilnahme am Mentoringprogramm die Möglichkeit, sechs Monate lang unmittelbar von den langjährig gesammelten Erfahrungen der jeweiligen Mentorin bzw. des jeweiligen Mentors zu profitieren und durch deren Netzwerk die eigene Entwicklung und Karriere voranzutreiben. Die Anmeldung zur Teilnahme am Mentoringprogramm ist ab sofort möglich. Interessierte können sich mittels Online-Bewerbungsformular registrieren. Im nächsten Schritt werden Mentees mit passenden Mentor:innen vernetzt und legen die Eckpunkte für die Partnerschaft in einem Mentoring-Vertrag fest. Alle Informationen zu dem Mentoringprogramm sind auf New Auditors verfügbar.

Über das Institut für Interne Revision – IIA Austria



Das Institut für Interne Revision (www.internerevision.at), zielt gemeinnützig auf die Förderung und Entwicklung der Internen Revision in Österreich ab. Die Tätigkeiten des Instituts mit Sitz in Wien sind nicht auf Gewinn ausgerichtet, sondern gemeinnützig und unpolitisch. Zu seinen Hauptaufgaben zählen der nationale und internationale Erfahrungsaustausch, die Information über Interne Revision, die Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis, sowie die Erarbeitung und laufende Adaptierung von Grundsätzen und Methoden. Ein wesentliches Ziel ist auch die Weiterbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Internen Revision im Rahmen der Akademie für Interne Revision. Das Institut zählt derzeit rund 2.000 Mitglieder aus allen Sparten der österreichischen Wirtschaft.

