Pfotenhilfe setzt Ergreiferprämie für Gänsehäutung aus

Tierschutzorganisation sieht sich bestätigt und kritisiert Hetze gegen Beutegreifer

Salzburg/Lochen (OTS) - Laut Medienberichten hat sich im Fall der gehäuteten Gans in Salzburg bestätigt, was für Experten von Anfang an klar war: Diese unfassbar extreme Tierquälerei wurde durch Menschenhand begangen. Deshalb setzt die Tierschutzorganisation Pfotenhilfe jetzt mit Hilfe eines Spenders eine Prämie von 1.000,- Euro für Hinweise aus, die zur Überführung des oder Täter führen und hofft, dass sich weitere Menschen anschließen.



"Der oder die Täter müssen psychisch krank sein, anders ist so eine abscheuliche Tat nicht erklärbar! Durch den pathologischen Befund ist aber auch Maximilian Mayr-Melnhofs medial geäußerte Ansicht, dass für ihn alles auf einen Fischotter hindeute, eindeutig widerlegt", sieht sich die Geschäftsführerin der Tierschutzorganisation Pfotenhilfe, Johanna Stadler, bestätigt.



In der Stadt Salzburg passieren immer wieder Tierquälereien, auch an Enten, Krähen, Tauben, Schwänen etc., denen Federn oder sogar Flügel ausgerissen wurden oder die erschossen wurden. Am Tierschutzhof Pfotenhilfe werden die Opfer teilweise gesundgepflegt, sofern sie diese Torturen überhaupt überleben. Zurzeit zieht die Pfotenhilfe drei verwaiste Wildgänseküken auf, von denen zwei in der Stadt Salzburg von ihren Eltern verstoßen wurden.



Die Pfotenhilfe weist auch auf das kürzlich eingereichte Volksbegehren für ein Bundesjagdgesetz hin, das zum Ziel hat, derzeit bestehende massive Tierquälerei, die in den Landesjagdgesetzen unverständlicherweise erlaubt ist, abzuschaffen. Etwa der Abschuss von Elterntieren mit Jungen oder die Tötung von Hunden und Katzen. Da die Jagd - gegen jede Logik - aus dem Tierschutzgesetz, aufgrund starker Lobbyinteressen, weitgehend ausgenommen ist, versuchen die Initiatoren, Wildtiere auf diesem Wege besser zu schützen. Weitere Infos auf www.bundesjagdgesetz.at



