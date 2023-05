Wie kein anderer: ECOVACS launcht mit dem DEEBOT T20 OMNI einen einzigartigen All-in-One-Reinigungsroboter mit Heißwasser-Mopp-Waschtechnologie und Auto-Mopp-Hebefunktion (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Mit dem DEEBOT T20 OMNI hat ECOVACS den ersten All-in-One Saug- und Wischroboter mit Heißwasser-Mopp-Waschtechnologie angekündigt. Das Konzept beinhaltet neueste Innovationen wie die automatische Reinigung der Mopps mit heißem Wasser, um Schmutz und Rückstände noch effektiver aus dem Mopp zu entfernen. Mit der neuen Auto-Mopp-Hebefunktion lassen sich nun Hartböden und Teppiche in einem Arbeitsgang reinigen - selbst wenn die Wischplatten installiert sind. Mit seiner enormen Saugkraft von bis zu 6.000 Pa und einem kraftvollen rotierenden Wischsystem garantiert der DEEBOT T20 OMNI zudem eine Tiefenreinigung wie nie zuvor.

Wie kein anderer: neue innovative Mopp-Features für ein Wischerlebnis der Extraklasse

Wer kennt es nicht: Wer sein Zuhause mit Holz- oder Fliesenboden ausgestattet hat und für ein behagliches Gefühl trotzdem nicht auf Teppiche verzichten möchte, hat beim Putzen meist den doppelten Aufwand. Saugen, Teppiche wegräumen, wischen - selbst wenn man sich für einen automatisierten Support durch eine Saug- und Wischroboter entschieden hat, war die Nassreinigung des Bodens und das Saugen des Teppichs in einem Arbeitsschritt mit dem DEEBOT bisher nicht möglich.

Der DEEBOT T20 OMNI von ECOVACS nimmt sich der größten Herausforderung im Bereich der Reinigungsrobotik an und bringt innovative Features, die die Reinigung im Wischmodus zu einem neuen Erlebnis machen.

Mit der Heißwasser-Mopp-Waschtechnologie wird das Wasser in der Station auf 55 °C erhitzt - die optimale Temperatur, um Öl und Schmutz aus dem Mopps zu entfernen und die Reinigungskraft der speziell entwickelten ECOVACS-Reinigungslösung zu maximieren. Durch die "Instant Heat" Option wird das Wasser erst kurz vor dem Waschvorgang im Wasserzulauf erhitzt.

Außerdem wird der gesamte Reinigungsprozess durch die intelligente Auto-Mopp-Hebefunktion weiter automatisiert. Ein Ultraschallsensor erkennt, wenn sich die Bodenbeschaffenheit ändert, zum Beispiel von Hartboden zu Teppich, und hebt die Reinigungsmopps automatisch an. Dabei hören gleichzeitig die Wischplatten auf, sich zu drehen, und verhindern, dass der Teppich feucht wird. Somit lassen sich nun Hartböden und Teppiche in einem Arbeitsgang reinigen - selbst wenn die Wischplatten installiert sind.

Smarte All-in-One-Lösung für maximalen Komfort kombiniert mit Leistungsstärke

Die All-in-One Reinigungsstation ist mit einem 3L Staubbeutel sowie Frisch- und Schmutzwassertanks ausgestattet, die jeweils 4L fassen. Das System bietet zudem eine komplette Selbstreinigungsfunktion der Station. Neben der Heißwasser-Mopp-Waschtechnologie werden die Mopps nach abgeschlossener Reinigung mit heißer Luft getrocknet und bleiben so hygienisch und sauber.

Mit einer Saugleistung von 6000 Pa sorgt der DEEBOT T20 OMNI für eine effektive Tiefenreinigung und befreit kleine Ecken wie großflächige Teppichböden effektiv von Schmutz - ganz gleich ob große Partikel oder feiner Staub.

Das innovative OZMOTM Turbo 2.0 Rotations-Wischsystem bekämpft selbst die hartnäckigsten Bodenflecken bis zu 99,99 %. Mit bis zu 180 Umdrehungen pro Minute übt das System konstanten Druck auf den Boden aus und entfernt effektiv die zehn gängigsten Arten von Flecken.

High Tech trifft High Comfort: Optimiert bis ins Detail

Um sich perfekt in jedes Zuhause einzufügen, ist der DEEBOT T20 OMNI mit verschiedenen Reinigungsoptionen ausgestattet - und die Auswahlmöglichkeiten sind individualisierbar, so wie jedes Heim einzigartig ist. Ob "Nur Staubsaugen", "Nur Wischen", "Saugen und Wischen" oder "Saugen vor dem Wischen": Dank seiner innovativen Technologie wird der DEEBOT T20 OMNI zu einer smarten, autonomen Reinigungskraft.

Mit dem maßgeschneiderten Haushälter-Modus kann der DEEBOT T20 OMNI die Reinigungsparameter intelligent an die einzigartige Umgebung jedes Raums anpassen. So müssen sich Anwender nicht jedes Mal um komplexe Einstellungen in der App kümmern - das funktioniert sowohl automatisiert als auch über den YIKO Voice Assistant.

Der DEEBOT T20 OMNI verfügt außerdem über die TrueDetect 3D 3.0-Hindernisvermeidungstechnologie: Diese nutzt strukturiertes Licht und 3D-Bildgebungsalgorithmen, um sicherzustellen, dass potenzielle Hindernisse wie etwa kleine Spielsachen am Boden vermieden werden. Mithilfe der TrueMapping 2.0-Technologie lässt sich das Zuhause des Benutzers zudem in wenigen Minuten genau kartieren - für einen regelmäßigen entspannten Reinigungsprozess!

Ab dem 16. Mai, kann eine limitierte Stückzahl des DEEBOT T20 OMNI exklusiv bei Media Markt und Saturn zu einem Angebotspreis von 999 EUR vorbestellt werden. Ab dem 13. Juni wird das Produkt bei Amazon und im Handel zum UVP von 1.099 EUR erhältlich sein.

Hier gibt es das Pressekit zum ECOVACS DEEBOT T20 OMNI zum Download.

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakte ECOVACS ROBOTICS:

Pressebüro ECOVACS

Kim Lakshman

c/o Achtung! Mary GmbH

Ratinger Str. 9

40213 Düsseldorf

presse.ecovacs @ achtung.de

Telefon: +49 151 - 10171783



ECOVACS Europe GmbH

Alexandra Algül

EMEA PR & Influencer Marketing Specialist

Holzstrasse 2

40221 Düsseldorf

a.alguel @ ecovacs-europe.com