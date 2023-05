70 Jahre Betriebsfeuerwehr Wiener Netze

Wiener Netze-Chef Hermann Nebel: „Der freiwillige Einsatz der 26 Kolleg*innen in der Betriebsfeuerwehr ist keineswegs selbstverständlich. Danke dafür!“

Wien (OTS) - 26 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wiener Netze sind aktuell in der Betriebsfeuerwehr des Kombinetzbetreibers in Simmering im Einsatz. Sie nehmen nach einer Grundausbildung regelmäßig an Übungen teil und sorgen im Ernstfall für die Sicherheit am Werksgelände. „Unsere Betriebsfeuerwehr leistet großartige Arbeit und wir sind sehr froh, dass wir sie haben. Es gibt uns Sicherheit und ermöglicht uns, rasch zu reagieren, wenn einmal etwas passiert“, betont Wiener Netze-Geschäftsführer Hermann Nebel anlässlich des Jubiläums. „Der ehrenamtliche Einsatz der Kolleg*innen ist keineswegs selbstverständlich; Herzlichen Dank für euren Einsatz“, so Nebel.

Sicherheit wird am Wiener Netze-Gelände großgeschrieben

„Glücklicherweise werden wir sehr selten alarmiert“, berichtet Feuerwehrkommandant Michael Siedl: „Wenn eine Duftkerze Alarm auslöst, zum Beispiel, oder ein Feuermelder mit einem Fehlalarm anschlägt. Dennoch sind wir allzeit bereit und üben fünfzehnmal im Jahr unsere Einsätze mit Lösch- und Kommandofahrzeug. Wir unterstützen auch bei Atemschutztrainings und den jährlichen Evakuierungsübungen der Bürogebäude“, so Siedl.

Feuerwehr: gut vernetzt und modern

Gegründet wurde die Wiener Netze-Betriebsfeuerwehr bereits 1953. Damals noch als Werksfeuerwehr mit jeweils 9 Mann für das Gaswerk Leopoldau und Simmering. „Seit damals hat sich einiges getan: Wir haben mittlerweile ein elektrisch betriebenes Kommandofahrzeug, dreimal so viel Mitglieder und auch Frauen im Einsatz, die tatkräftig mitarbeiten“, berichtet Michael Siedl. Seit 1968 Im Landesverband der Betriebsfeuerwehren von Wien. „Die Zusammenarbeit mit der Wiener Berufsfeuerwehr funktioniert ausgezeichnet und auch die Einbindung in den Landesverband der Betriebsfeuerwehren, der die offiziellen Lehrgänge organisiert, ist für uns sehr wichtig“, so Siedl. Begangen wurde das Jubiläum mit aufsehenerregenden Show-Übungen, bei der die 7 Frauen und 19 Männer der Wiener Netze-Betriebsfeuerwehr ihr Können unter Beweis stellten.

Presse-Fotos zum Downloaden finden Sie hier: https://tinyurl.com/2p8jtpbw Copyright Wiener Netze/Manfred Tucherl

Über die Wiener Netze:

Die Wiener Netze sind Österreichs größter Kombinetzbetreiber – sie bringen Strom, Gas, Fernwärme und Telekommunikation dorthin, wo sie gebraucht werden. Investitionen von mehr als 300 Millionen Euro jährlich fließen in die Instandhaltung und den Ausbau der Netze. Mehr als 2 Millionen Kund*innen in Wien, Teilen Niederösterreichs und des Burgenlands profitieren von höchster Versorgungsqualität.

Rückfragen & Kontakt:

Wiener Netze GmbH

Mag. Manuela Gutenbrunner

Unternehmenssprecherin Wiener Netze

+43 (0)664 623 8252

Manuela.Gutenbrunner @ wienernetze.at

www.wienernetze.at