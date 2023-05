Eintauchen in ein einzigartiges Gebirge

Hall in Tirol (OTS) - Im Naturpark Karwendel in der Ferienregion Hall-Wattens finden sich viele der Kraftorte wieder, jeder mit seinem ganz eigenen Charme. Die Walderalm liegt idyllisch am Fuße des Hundskopfs, St. Magdalena befindet sich im Halltal und lädt zu einer kulinarischen Stärkung ein und der Bettelwurf ragt hoch über dem Naturpark und sorgt für unvergleichliche Ausblicke.

Attraktive Packages laden zum Krafttanken im Naturpark Karwendel ein: Die Natur-Genießerreise mit zwei Übernachtungen mit Frühstück, geführter Wanderung und zahlreichen Extras ist perfekt für Naturbegeisterte. Wer mehr Zeit hat, für den ist die Kristallwanderwoche mit sieben Übernachtungen mit Frühstück, geführten Wanderungen, Zirbenweg-Rundwanderticket und Vielem mehr genau richtig.

