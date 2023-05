Erfolgreich abgeschlossen! ÖHV gratuliert Absolvent:innen der AKA 2022-2023

24 Führungskräfte haben die 29. Abteilungsleiterakademie im Biohotel Rupertus erfolgreich abgeschlossen.

Wien (OTS) - 24 Führungskräfte aus ganz Österreich und Deutschland feierten den erfolgreichen Abschluss der 29. Abteilungsleiterakademie im Biohotel Rupertus in Leogang. „Jeder Betrieb kann sich glücklich schätzen so engagierte und fähige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie euch zu haben“ gratulieren ÖHV-Campus-Chefin Brigitta Brunner und Julia Geistberger, Leiterin der AKA, bei der Diplomüberreichung. Bewährt hat sich der bunte Mix von Teilnehmer:innen aus allen Bereichen der Hotellerie von Küche über IT bis hin zur Direktion. Das streichen auch die beiden AKA-Sprecherinnen Julia Khom und Michelle Schlüte im Namen aller Absolvent:innen hervor: „Während der AKA haben wir sowohl fachlich als auch persönlich eine große Weiterentwicklung gemacht. Durch kompetente Referent:innen und die Begleitung der ÖHV konnten wir unser Wissen als Führungskräfte erweitern und neue Kontakte knüpfen. Die AKA gibt einem die Möglichkeit, Dinge aus dem Alltag mit Abstand zu betrachten, sich auszutauschen und tolle Umsetzungsideen in die Betriebe mitzunehmen“. Die Weiterbildung selbst ist sehr abwechslungsreich. Die Teilnehmer:innen lernen Inhalte die von Teambuilding, Arbeitsrecht, Abteilungs-Kennzahlen, Mitarbeiter-Einsatzplanung bis hin zu Qualitätsmanagement und das Führen von Mitarbeiter:innen alles abdecken. Die Themen werden in 3 Modulen gemeinsam mit den Referent:innen erarbeitet; zwischen den Modulen bekommen die Abteilungsleiter:innen Lerntransferaufgaben, welche sie direkt auf ihren Betrieb abgestimmt behandeln müssen. Somit wird das Erlernte sofort umgesetzt und bereits während der Ausbildung kann man das fachliche und persönliche Wachstum erkennen.

24 Absolvent:innen bei der 29. AKA

Rafael Astner, PLETZER RESORTS – SPORTRESORT HOHE SALVE

Vanessa Breitenhuber, BOUTIQUE HOTEL HAUSER

Rebecca Brünner, JUFA HOTEL FÜRSTENFELD

Madelaine Cihlar, HOTEL GALÁNTHA

Sandro Giovannini, DER KLEINWALSERTALER ROSENHOF

Natalie Graf, BOUTIQUE HOTEL AM STEPHANSPLATZ

Andreas Gratz, HOTEL TAUERNHOF

Marie-Sophie Grieshofer, THERMALHOTEL FONTANA

Maximilian Hasenauer, THERMALHOTEL FONTANA

Julia Khom, G’SUND UND NATUR HOTEL DIE WASNERIN

Kristiane Kousek, DONAU LODGE

Johanna Kurz, HOTEL GOLDENER ADLER

Veronika Maier, HOTEL TAUERNHOF

Ivana Miletic, PHILSPLACE FULL-SERVICE APARTMENTS VIENNA

Katrin Retemeyer, ALPEN ADRIA HOTEL & SPA

Melanie Schachner, JUFA HOTEL RÖTHELSTEIN

Michelle Schlüter, HOTEL WALSERBERG

Helga Schwepcke, SPA RESORT THERME GEINBERG

Lea Sommerer, GASTHOF GASTAGWIRT

Yannick Stecker, HUBERTUS MOUNTAIN REFUGIO ALLGÄU

Emanuel Strommer, JUFA HOTELS ÖSTERREICH

Sarah Tribusser, NATIONALPARKLODGE GROSSGLOCKNER

Sandra Wimmer, HOTEL BARBARAHOF

Jessica Zott, HOTEL KAISER IN TIROL

Fotocredit: Magdalena Laiminger

Inhalte der Abteilungsleiterakademie im Überblick:

Arbeiten im Team

Was bedeutet Führung? Persönlichkeit – Aufgaben – Werkzeuge einer Führungskraft

Grundlagen zu Arbeitsrecht und Lehrlingsausbildung

Human Resource Management (Mitarbeiterorganisation, -einteilung; Personalkosten; Meetingkultur)

Grundlagen Budgetierung und Controlling

Hygienemanagement und Prozessoptimierung

Beschwerdemanagement

Aktiv Verkaufen

Service Management

Anmeldung für die AKA 2023-2024 läuft bereits:

Modul 1

Di., 14. – Fr., 17. November 2023

die HOCHKÖNIGIN – Mountain Resort, Maria Alm

Modul 2

Di., 09. – Fr., 12. April 2024

Mondi Resort am Grundlsee, Grundlsee

Modul 3 & Prüfung

Mo., 10. – Fr., 14. Juni 2024

Location: wird noch bekanntgegeben

Weitere Infos und Anmeldung unter Tel.: +43 1 533 09 52-29 oder per E-Mail an julia.geistberger @ oehv.at und online unter www.oehv.at/aka.

