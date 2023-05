SJ-Stich zu Ö3-Studie: “Österreichs Jugend verpasst Bundesregierung einen Denkzettel!”

Sozialistische Jugend fordert nach Ö3-Jugendstudie die Bundesregierung, insbesondere Jugend-Staatssekretärin Plakolm, zum Handeln auf

Diese Studie zeigt klar, dass sich die Bundesregierung nicht um die Anliegen junger Menschen schert. Sie macht lieber Politik für einige Superreiche und Konzerne, anstatt dringend notwendige Veränderungen herbeizuführen! Paul Stich, SJ 1/2

Wenn die Regierung es weiterhin nicht schafft, den politischen Stand By-Modus zu verlassen, werden junge Menschen weiter Vertrauen in die Politik verlieren! Paul Stich, SJ 2/2

Wien (OTS) - “Die neue Ö3-Jugendstudie zeigt: Die jungen Menschen in diesem Land sind hochpolitisch, sehen massiven Handlungsbedarf und stehen für Veränderung ein. Die Bundesregierung hingegen hat das wohl verschlafen - immerhin fühlen sich nur 15% der Jugendlichen von der Politik vertreten. Diese Studie zeigt klar, dass sich die Bundesregierung nicht um die Anliegen junger Menschen schert. Sie macht lieber Politik für einige Superreiche und Konzerne, anstatt dringend notwendige Veränderungen herbeizuführen! ”, so Paul Stich, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend (SJ), angesichts der heute veröffentlichten Ergebnisse der Ö3-Jugendstudie.

Für Stich sind die Ergebnisse ein klarer Handlungsauftrag an die Bundesregierung: “Anhand der Studie lässt sich wenig überraschend feststellen, dass junge Menschen in vielen Bereichen eine zukunftsorientierte Politik verlangen. Das zeigt sich exemplarisch im Bereich Klima: 77 Prozent der Teilnehmer*innen sehen Handlungsbedarf gegen die Klimakrise, 68 Prozent drängen auf verbindliche Regeln für mehr Klimaschutz. Gleichzeitig ist Österreich aufgrund des schwarz-grünen Stillstands seit über zwei Jahren ohne Klimaschutzgesetz. Ähnliche Tendenzen sind etwa im Bildungsbereich zu vernehmen, wo 69% der Befragten die Lehrpläne und die Methoden der Schule für nicht mehr zeitgemäß halten.”, so Stich.

Abschließend fordert Stich die Bundesregierung dazu auf, die Anliegen junger Menschen ernst zu nehmen: “Es kann nicht sein, dass die jungen Menschen dieses Landes mit hohlen Phrasen und falschen Versprechungen abgespeist werden. Die Bundesregierung muss die Anliegen junger Menschen endlich mit dem Ernst behandeln, den sie verdient haben. Wenn die Regierung es weiterhin nicht schafft, den politischen Stand By-Modus zu verlassen, werden junge Menschen weiter Vertrauen in die Politik verlieren! ”, so Stich abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Sozialistische Jugend Österreich

Jakob Rennhofer

SJ-Pressesprecher

+43 664 / 541 70 80

office @ sjoe.at

www.sjoe.at