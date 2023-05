Großes Kino im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg

Vorpremiere der TV-Dokumentation „Zahmer Wildbach – 100 Jahre Alpenrhein-Durchstich“

Wien (OTS) - Der ORF Vorarlberg hat am Abend des 15. Mai 2023 gemeinsam mit der Stadt Hohenems und der Marktgemeinde Lustenau zur Vorpremiere der TV-Dokumentation „Zahmer Wildbach – 100 Jahre Alpenrhein-Durchstich“ geladen. Dafür wurde das ORF-Publikumsstudio in einen Kinosaal verwandelt. ORF-Landesdirektor Markus Klement begrüßte mit den Bürgermeistern Dieter Egger aus Hohenems (FPÖ) und Kurt Fischer aus Lustenau (ÖVP) zahlreiche Mitwirkende und Interessierte im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn.

Großes Publikum

ORF-Vorarlberg-Redakteurin Bettina Prendergast begeisterte mit ihrem rund einstündigen Film unter anderen Landesrat Christian Gantner (ÖVP), Landtagsabgeordnete Christine Bösch-Vetter (Grüne), Vizebürgermeister Rainer Gögele aus Mäder, Amtsleiter Michael Märk aus Altach, die Hohenemser Stadträte Milina Kloiber, Gerhard Stoppel und Dietmar Amann, Thomas Fruhmann (Kommunikation Stadt Hohenems), Clemens Osl (Geschäftsführer Stadtmarketing Hohenems), Astrid Riedl (Kommunikation Marktgemeinde Lustenau), Bettina Epple und Michael Bösch (Marktgemeinde Lustenau), Landespolizeidirektor Hans-Peter Ludescher, Martin Kisser (Bezirksfeuerwehrinspektor Bezirk Dornbirn), Wolfgang Fetz (Bezirksvertreter Feuerwehr Bezirk Dornbirn) sowie Historiker Harald Walser, Walter Niederer (Geschäftsführer Naturschutzverein Rheindelta) und Gemeindearchivar Oliver Heinzle aus Lustenau.

Vergangenheit und Zukunft rund um Alpenrhein

Die TV-Dokumentation beschäftigt sich damit, wie der Alpenrhein das Leben der Menschen in den vergangenen 100 Jahren dominiert und verändert hat. Der Film blickt auch in die Zukunft. Der Alpenrhein soll in Hinblick auf die Klimakrise noch sicherer und aus seinem starren Flussbett befreit werden.

Arbeiter haben jahrzehntelang Enormes für den heutigen Zustand des Alpenrheins im Schweizer St. Galler und Vorarlberger Rheintal geleistet. 12-Stunden-Tage waren normal, Verpflegung und Lohn karg. Der Fluss hat so manchen findigen Rheintaler durch die Weltwirtschaftskrise gebracht, Schmuggeln war ein wichtiges Zusatzeinkommen für die Familien. Am Alpenrhein haben sich auch viele Dramen abgespielt. Noch heute erinnern Stellen an den Ufern daran, dass Juden im Zweiten Weltkrieg einst versucht haben, hier in die Schweiz zu gelangen.

Sendetermine in 3sat und ORF 2

Die TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg „Zahmer Wildbach – 100 Jahre Alpenrhein-Durchstich“ ist vor der Eröffnung der Bregenzer Festspiele am 19. Juli um 9.30 Uhr in 3sat, dem Gemeinschaftsprogramm von ORF, ZDF, ARD und SRF, zu sehen. Weiters wird der Film am 13. August in einer Kurzfassung um 18.25 Uhr in ORF 2 österreichweit gezeigt.

Rückfragen & Kontakt:

Sabine Stroj

Presse- & Öffentlichkeitsarbeit | Events

Landesdirektion Vorarlberg | D-V

+43 5572 301-22554

sabine.stroj @ orf.at

vorarlberg.ORF.at